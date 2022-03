Vitória fecha contratação do volante Gustavo Blanco, ex-Bahia

Um jogador revelado pelo Bahia irá vestir a camisa do Vitória. Trata-se do volante Gustavo Blanco, que já assinou com o rubro-negro e irá reforçar o time na Série C do Brasileiro. A informação foi confirmada pelo presidente interino do clube, Fábio Mota, ao CORREIO.

O atleta de 27 anos rescindiu o contrato que tinha com o Londrina. Ele pertence ao Atlético-MG e será emprestado ao Vitória até o final da temporada. O Leão agora aguarda a publicação do nome de Gustavo Blanco no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o que deve acontecer nos próximos dias.

Para se firmar no rubro-negro, Gustavo Blanco vai encarar a concorrência principalmente de Eduardo e Alan Santos, jogadores que estão ocupando o papel de segundo homem de meio-campo do time até esse momento da temporada.

Pela qualidade e técnica, Blanco chamou a atenção no Bahia, clube que o revelou. O melhor momento da carreira dele aconteceu em 2018, com a camisa do Atlético-MG. Porém, nesse mesmo ano, lesionou o ligamento do joelho esquerdo. Passou por cirurgia, mas lamentou uma nova lesão como essa. Só voltou a jogar em 2020, já pelo Goiás. Defendeu também o Fortaleza antes de seguir para o Londrina.

Além de Gustavo Blanco, o Vitória também já assinou com o lateral esquerdo Guilherme Lazaroni. Ele tem 29 anos e estava no Novorizontino. Antes, defendeu Ponte Preta, Sport, Figueirense e Fortaleza. O nome dele também já é aguardado no BID.

Atualmente, o técnico Geninho só tem um lateral esquerdo à disposição no elenco, Salomão. Titular da posição nesse começo de temporada, Vicente rompeu o ligamento do joelho, passará por cirurgia e não irá se recuperar a tempo para a disputa da Série C do Brasileiro.

Na última quarta-feira (23), diante do Glória, pela Copa do Brasil, apesar de ter Salomão à disposição, o técnico Geninho optou por escalar o lateral direito Iury improvisado na esquerda.