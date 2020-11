Vitória fecha o turno perto do Z4 e com só 36,8% de aproveitamento

O Vitória começou sua jornada na Série B de forma animadora. Ficou invicto até a 6ª rodada, chegou a ser o melhor mandante, com 86,7% de aproveitamento, e flertou, durante um bom tempo, com uma posição no G4. Mas, ao fim do primeiro turno, o cenário é bem diferente. A boa fase se transformou em frustrações e o Leão encerrou sua campanha na metade inicial da Segundona com uma sequência de oito partidas sem ganhar e com 36,8% de aproveitamento.

O jejum foi consolidado após o empate por 0x0 com o Brasil de Pelotas, no Barradão, na última sexta-feira (30). Desde o dia 26 de setembro, com o 3x1 sobre o Oeste, em casa, o rubro-negro não triunfa. Após essa sequência ruim, o Vitória encerra sua campanha do primeiro turno com 21 pontos. Neste momento, está na 14ª colocação, mas a situação pode piorar.

O Figueirense joga nesta segunda-feira (2) com a Ponte Preta, fora de casa e, se ganhar, ultrapassa. Na terça-feira (3), é a vez do Xavante entrar em campo, por uma partida atrasada da 5ª rodada, contra o Sampaio Corrêa, no Rio Grande do Sul. Um empate faria os gaúchos chegarem aos 22 pontos.

Se os dois resultados acontecerem, o Leão fecharia o turno na 16ª posição, apenas uma acima da zona de rebaixamento. Ainda há mais uma partida adiada, do Sampaio x Náutico, pela 11ª rodada, mas só foi remarcada para o dia 17 - portanto, só acontecerá quando o segundo turno já tiver começado.

Déjà vu

O desempenho ruim nos últimos jogos fez o Vitória terminar o turno com apenas um ponto a mais do que no ano passado - quando a campanha foi sempre próxima ou dentro da zona de rebaixamento.

Em 2019, o Leão fechou o ciclo com 20 pontos e em 16º lugar. A campanha, apesar de ter terminado similar com a atual, foi construída de forma inversa: nos primeiros oito jogos, o rubro-negro somou apenas quatro pontos. Depois, houve a pausa para a Copa América e, então, veio a recuperação, com 16 pontos em 11 jogos. Diferente de 2020, que começou bem, com 17 pontos nas 11 primeiras rodadas e, então, entrou no jejum e somou apenas quatro nas oito seguintes.

Se o Vitória chegou a ter 86,7% de aproveitamento como mandante, o período sem triunfos fez o quesito cair para 50%. Foram 15 pontos conquistados em casa, dos 30 disponíveis. Já como visitante, o desempenho foi terrível: não conseguiu ganhar uma vez sequer fora. Nos nove jogos longe do Barradão, somou seis pontos, com seis empates e três derrotas. O rendimento é de 22,2%.

Empates, aliás, ditaram a campanha rubro-negra nessa Série B. Dos 19 confrontos do Leão, nove (47%) terminaram com resultado igualado. Só o Brasil de Pelotas empatou tanto – e em 18 partidas. Os outros resultados tiveram quatro triunfos e seis derrotas.

De acordo com os cálculos do departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), há apenas 1% de chance de acesso à Série A. Já a probabilidade de queda está em 35,8%. Para o segundo turno, é preciso melhorar os números. O primeiro jogo será no domingo (8), às 16h, contra o Sampaio Corrêa, fora de casa.