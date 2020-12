Vitória fica na torcida por 'reforços' do departamento médico

Nas últimas semanas, o torcedor do Vitória tem se acostumado a ficar apreensivo não apenas com a atuação do time em campo, mas também com a ocupação do departamento médico. Em momento algum da temporada 2020 um bom trabalho desse setor foi tão crucial como é agora: o rubro-negro enfrenta uma série de desfalques importantes, justamente numa maratona de jogos na reta final da Série B.

Diante do CSA, amanhã, pela 31ª rodada, em Maceió, o técnico Mazola Júnior pode não contar, mais uma vez, com três dos principais atletas. O goleiro Ronaldo, o volante Guilherme Rend e o atacante Léo Ceará, todos com lesões musculares, serão reavaliados no treino de hoje.

Ronaldo, com 26 jogos, Rend e Léo Ceará, com 24, são os que mais atuaram como titulares do Vitória nesta Série B. O atacante ainda é o artilheiro da equipe na competição com 13 gols.

Essa lista contém apenas o trio de maior destaque do time, titular desde o início do campeonato. A relação de atletas no departamento médico tem também o zagueiro Maurício Ramos e o volante Fernando Neto, que vinham como titulares nessa reta final de competição. Eles também serão reavaliados.

Dois desfalques são certos: o zagueiro Mateus Moraes, expulso na derrota para o Oeste por 2x1, e o volante Matheus Frizzo, que recebeu o terceiro cartão amarelo.

A extensa lista faz com que Mazola, que vai para a sua quarta partida à frente do Vitória, não tenha muitas opções para montar a equipe. Tanto zagueiros como volantes estão “na conta do chá”: Wallace, que retorna de suspensão, e João Victor serão os titulares, e não terá ninguém mais no banco. No meio, Romisson e Lucas Cândido têm sido as opções com mais poder de marcação, já que Frizzo, Rend e Fernando Neto estão de fora. Gerson Magrão é outra alternativa.

No ataque a escassez também é grande. Sem Léo Ceará, e também com Júnior Viçosa de fora dos últimos cinco jogos após lesionar o braço, o técnico só tem Jordy Caicedo e o garoto Samuel, de 20 anos, à disposição como centroavante. Já o segundo atacante é Vico, que aproveitou a brecha dada por Alisson Farias, que não joga desde outubro, também machucado.

No último duelo, Mazola não pôde completar os 11 que tem direito a levar ao banco. Nesse jogo, pelo menos, terá mais opções, já que o lateral esquerdo Leocovick e o goleiro César se recuperaram da covid-19 e estão disponíveis.

A volta de César, por sinal, levanta uma questão importante: será ele o titular ou o garoto Yuri, de 19 anos, que disputou os dois últimos jogos e fez boas atuações? O menino foi alçado ao posto de titular por causa dos desfalques de Ronaldo, César e Lucas Arcanjo.