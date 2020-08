Vitória finaliza preparação para enfrentar Confiança em Aracaju

O Vitória está pronto para seu sétimo desafio pela Série B do Campeonato Brasileiro. Na manhã desta segunda-feira (31), o elenco do Leão encerrou as preparações para o duelo contra o Confiança, que acontecerá nesta terça (1º), às 21h30, no estádio Lourival Baptista, em Aracaju.

Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos no triunfo sobre o Paraná, por 1x0, participaram de uma atividade regenerativa. Depois, foram reunidos pelo técnico Bruno Pivetti aos demais atletas, para a apresentação de um vídeo com análise tática sobre o adversário.

Em campo, a equipe fez um trabalho com foco em movimentação tática e bolas paradas. No fim, os zagueiros participaram de uma atividade específica para a posição, com orientação do auxiliar técnico Flávio Tanajura. Pouco depois, os 22 relacionados viajaram para Aracaju.

Na lista dos escolhidos por Pivetti, destacam-se as ausências do zagueiro Maurício Ramos, que sentiu desconforto no músculo adutor da coxa direita, e do lateral Rafel Carioca, com lesão na posterior da coxa esquerda. Com dores no quadril, o volante Fernando Neto ficou de fora por opção do treinador. Alisson Farias e Van também estão no departamento médico.

Por outro lado, o lateral Thiago Carleto está de volta e o volate Lucas Cândido, recém-recontratado, apareceu na lista. Desta forma, o Vitória deve entrar em campo com Ronaldo; Jonathan Bocão, Wallace, João Victor e Thiago Carleto; Guilherme Rend, Rodrigo Andrade e Marcelinho; Vico, Mateusinho e Léo Ceará.

Com 10 pontos, o Vitória é o 8º colocado na tabela de classificação da Série B. Confira os 22 atletas relacionados para o jogo contra o Confiança:

Goleiros: Ronaldo e César;

Laterais: Jonathan Bocão, Thiago Carleto, Leocovick e Léo;

Zagueiros: Wallace, Gabriel Furtado e João Victor;

Volantes: Rodrigo Andrade, Guilherme Rend, Gerson Magrão, Lucas Cândido e Jean;

Meias: Marcelinho e Dudu;

Atacantes: Eron, Jordy Caicedo, Júnior Viçosa, Léo Ceará, Mateusinho e Vico.