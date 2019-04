Vitória finaliza preparação para estreia na Série B

Agora acabou, oficialmente, a intertemporada de 18 dias do Vitória, desde a eliminação na Copa do Nordeste. Nesta sexta-feira (26) o Leão finalizou a preparação para a estreia na Série B, diante do Botafogo-SP, sábado (27), às 11h.

A atividade foi no centro de treinamentos do próprio Botafogo, em Ribeirão Preto, ao lado do estádio Santa Cruz, onde acontecerá a partida. Claudio Tencati comandou um trabalho técnico e depois liberou os jogadores para um rachão.

O treinador não contará com o meia Ruy, diagnosticado com um estiramento muscular. É provável que um dos garotos promovidos do time sub-20 e relacionados por Tentaci - Caíque Souza ou Ruan Levine - receba a chance como titular.

Tencati relacionou 20 jogadores para a partida. Confira aqui a lista.

O rubro-negro não ganha há 12 partidas, sendo sete empates e cinco derrotas. A última vitória foi em 6 de fevereiro, 4x0 sobre o Jequié, pela primeira fase do Campeonato Baiano.

O Vitória não joga desde 8 de abril, quando perdeu de 4x0 para o Fortaleza pelas quartas de final da Copa do Nordeste.