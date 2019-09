Vitória finaliza preparativos para jogo contra o Guarani

O Vitória já está pronto para o duelo contra o Guarani, pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Na manhã desta sexta-feira (13), o técnico Carlos Amadeu finalizou a preparação do Leão para o jogo, que acontecerá neste sábado (14), às 16h30, na Arena Fonte Nova.

Entre as novidades, há o retorno do goleiro uruguaio Martín Rodriguez. O arqueiro estava afastado por causa de um corte profundo no joelho esquerdo, sofrido no jogo contra o Coritiba, pela 19ª rodada.

Fora da última partida, contra o Vila Nova, o lateral-direito Van também fará sua volta no rubro-negro. O zagueiro Zé Ivaldo, que estava afastado do grupo há mais de dois meses, é mais um que retorna, assim como Ruy.

O confronto será o primeiro do Vitória como mandante da Fonte Nova na Série B 2019. O acerto do clube com a Arena é de três anos.

Relacionados:

Goleiros: Lucas Arcanjo (22); Martín Rodriguez (12); Ronaldo (1);

Laterais: Capa (6); Chiquinho (23); Van (28); Wellisson (75);

Zagueiros: Bruno Bispo (37); Everton Sena (14); Ramon (40); Zé Ivaldo (4);

Volantes: Baraka (5); Léo Gomes (16); Lucas Cândido (15); Marciel (8); Rodrigo Andrade (32);

Meias: Felipe Gedoz (10); Ruy (26);

Atacantes: Anselmo Ramon (9); Eron (33); Felipe Garcia (7); Jordy (19); Luan Gabriel (21); Wesley (99);