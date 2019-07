Vitória goleia São Francisco e volta ao G8 do Brasileiro Feminino

O Vitória está de volta à zona de classificação para a segunda fase do Campeonato Brasileiro Feminino de futebol. Na tarde desta segunda-feira (22) as Leoas venceram o clássico baiano com o São Francisco pelo placar de 4x0 no CT da Praia do Forte.

Joyce foi o destaque da goleada, marcando duas vezes. Fabi e a artilheira Verena, que marcou o seu nono gol no campeonato, fecharam o placar.

Com o seu quinto triunfo em 13 jogos o Vitória chegou aos 17 pontos e pulou para a 7ª posição. Logo abaixo, em 8º, vem o Audax, que enfrenta nesta terça-feira (23), às 19h, o Sport. Se ganhar, ultrapassa as rubro-negras.

Oito equipes avançam para a segunda fase do Brasileiro, que terá jogos de mata-mata. Restam apenas duas rodadas para o Vitória. Neste domingo (28), às 15h, as Leoas recebem o São José-SP no CT da Praia do Forte.

O Vitória encerra a primeira fase no dia 4 de agosto, domingo, diante do líder Corinthians. O duelo será às 15h no Parque São Jorge, em São Paulo.

Já o São Francisco, clube baiano mais tradicional do futebol feminino, está na penúltima posição do Campeonato Brasileiro. A equipe tem apenas 6 pontos e está virtualmente rebaixada. Para se salvar precisa vencer as duas últimas partidas e torcer por derrotas de Vitória-PE, Athletico-PR e Ponte Preta.

No domingo (28) o São Francisco recebe a Ferroviária-SP no Estádio Junqueira Ayres. No domingo, 4 de agosto, encerra a participação visitando o Flamengo na Gávea, às 15h.