Vitória inicia maratona de jogos diante do Ceará, pelo Nordestão

A temporada 2021 acabou de começar, e o Vitória já vai encarar a primeira maratona de jogos do calendário. Março será de pura transpiração para o Leão. Serão oito jogos, com média de um a cada três dias contados a partir deste sábado (6), quando começa a sequência. É o primeiro grande desafio do ano: no Castelão, em Fortaleza, o time visita o Ceará, atual campeão da Copa do Nordeste. A bola rola às 16h pela segunda rodada do regional.

O rubro-negro estreou no regional com triunfo diante do Santa Cruz, por 2x0, no Barradão, e teve a semana inteira para se preparar para o clássico nordestino por causa do adiamento do confronto com o Vitória da Conquista pelo Campeonato Baiano.

É importante que os treinos tenham sido bem aproveitados. Carrasco, o Ceará foi responsável por eliminar o Vitória em quatro edições na última década: 2013, 2014, 2015 e 2020, e ainda da Copa do Brasil no ano passado.

Um triunfo daria confiança para a sequência. Depois do Ceará, o Vitória terá mais quatro compromissos pela Copa do Nordeste em menos de um mês: Bahia e CRB no Barradão; Sampaio Corrêa e Confiança fora de casa.

Antes desses, o Leão viajará até Rio Brilhante, no Mato Grosso do Sul, onde vai estrear na Copa do Brasil contra o Águia Negra, terça-feira, dia 9. Ainda há duas partidas pelo estadual, contra o Bahia, em Pituaçu, e o Bahia de Feira, na Arena Cajueiro.

"A gente tem que se adaptar, até porque vivemos isso em um momento recente, há dois meses, no Brasileiro. Agora com três competições. Temos que estar atentos com todos os atletas. Possivelmente vamos utilizar praticamente todo o elenco, jogo a jogo. Espero que eu possa montar uma equipe competitiva, qualificada e que a gente possa ter êxito".

Guilherme Rend relacionado

O Vitória terá pelo menos uma mudança com relação ao time que estreou na Copa do Nordeste contra o Santa Cruz. Por opção, o técnico Rodrigo Chagas não relacionou Leocovick, titular da lateral esquerda nos três jogos que o rubro-negro fez na temporada. Pedrinho, prata da casa de 18 anos, terá a primeira oportunidade de vestir a camisa de titular. Jogador com potencial ofensivo, ele entrou no decorrer dos jogos contra Unirb e Santa Cruz.

Outra possibilidade de mudança é no meio-campo. Recuperado de lesão, o volante Guilherme Rend foi relacionado pela primeira vez na temporada 2021. O jogador de 22 anos pertence ao Jacuipense e está sendo negociado com o Bahia.

"Até então é um jogador que faz parte do grupo. Se existir a possibilidade dele sair jogando, ele vai jogar. Se não, vai ficar como possibilidade de nos ajudar dentro da partida, mas nós temos que frisar que temos jogadores de qualidade que podem ter oportunidade, como é o Maykon Douglas, como temos também o João Pedro, o Fernando Neto atrás e a própria chegada do Gabriel Bispo, que está muito bem na posição hoje", disse o treinador.

O Vitória deve entrar em campo com Yuri, Van, João Victor, Wallace e Pedrinho; Gabriel Bispo, Fernando Neto e Soares; David, Samuel e Vico.

Do outro lado, o Ceará não terá força máxima. Alguns titulares, caso do meia Vina, destaque do time, ganharam folga após o Brasileirão e não vão jogar. Com a equipe reserva, o alvinegro empatou na estreia do Nordestão por 1x1 com o ABC, em Natal.

A maratona do Vitória em março:

Ceará x Vitória - 6/3 - Fortaleza (CE) - Copa do Nordeste

Águia Negra x Vitória - 9/3 - Rio Brilhante (MS) - Copa do Brasil

Vitória x Bahia - 13/3 - Salvador (BA) - Copa do Nordeste

Bahia x Vitória - 17/3 - Salvador (BA) - Campeonato Baiano

Sampaio Corrêa x Vitória - 21/3 - São Luís (MA) - Copa do Nordeste

Vitória x CRB - 24/3 - Salvador (BA) - Copa do Nordeste

Confiança x Vitória - 27/3 - Aracaju (SE) - Copa do Nordeste

Bahia de Feira x Vitória - 31/3 - Feira de Santana (BA) - Campeonato Baiano