Vitória inicia preparação para encarar a Ponte Preta fora de casa

O Vitória não quer saber de lamentar a derrota para o Londrina, por 1x0, no Barradão, na última sexta-feira (18). Neste sábado (19), atletas do Leão se reapresentaram e iniciaram as preparações para o próximo compromisso, contra a Ponte Preta, domingo (27), às 16h, no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).

Os atletas que foram titulares na partida passada - juntamente com Anselmo Ramon, que entrou no intervalo - fizeram um treino de recuperação. Depois, foram liberados para descansar no domingo (20), mas, na segunda-feira (21), já voltam às atividades.

De lá até a partida seguinte, serão seis dias de treinamentos. O foco principal do técnico Geninho, além de deixar a equipe preparada, é ter a volta dos jogadores que estão no departamento médico.

No fim do primeiro tempo, Jordy Caicedo saiu do duelo contra o Londrina mancando e não voltou para a etapa seguinte. Já fez exames e será encaminhado para tratamento com os fisioterapeutas. Outro que ganhará atenção especial é o volante Lucas Cândido, que se recupera de edema na coxa direita.

"Espero, pelo menos, para o fim de semana, ter todos à disposição", afirmou o treinador.