Vitória inicia venda de ingresso para decisão contra o Brasil de Pelotas

Ainda no êxtase pelo resultado de 2x1 sobre o Mirassol fora de casa, no domingo, o Vitória já abriu a venda de ingresso para o jogo contra o Brasil de Pelotas, sábado (13), às 17h, no Barradão. É a última rodada, e a partida vale a classificação rubro-negra para a segunda fase da Série C.

O bilhete de arquibancada custa R$ 40 (inteira) / R$ 20 (meia). Cadeira é o dobro: R$ 80 (inteira) / R$ 40 (meia). Sócio bronze tem desconto de 30% no valor de inteira e paga R$ 28 na arquibancada ou R$ 56 na cadeira. Os demais associados só precisam fazer check-in no site do Sou Mais Vitória.

O ponto de venda disponível até o momento é o site da Futebol Card. Presencialmente, a Loja Sou Nego (Salvador Shopping) e a central do Sou Mais Vitória (Capemi) iniciarão ainda nesta segunda-feira, a partir de meio-dia.

O clube divulgou, por volta das 8h, que já tem 3.500 ingressos garantidos. O Barradão tem capacidade para 30 mil torcedores, e a expectativa é de casa cheia.

“Vamos mais uma vez lotar o Barradão para ir em busca da classificação dentro do nosso estádio, com apoio do nosso torcedor, que é muito importante. Vamos continuar nos dedicando para dar essa alegria para eles”, convocou o técnico João Burse na entrevista coletiva após a partida contra o Mirassol.

O Leão está em 10º lugar, com 26 pontos, e só tem essa chance de entrar no G8, a zona de classificação. Remo, em 8º, e Aparecidense, em 9º, também somam 26 pontos. O trio se iguala ainda no saldo de gols, todos com 4. O que deixa o Vitória atrás é o número de gols marcados (24 do Remo, 22 da Aparecidense e 18 do time baiano).