Vitória inicia venda de ingressos para jogo contra o Figueirense

O próximo sábado, 2 de novembro, marca o feriado de Finados. Para o Vitória, a partir das 16h30 do mesmo dia começa uma chance de ouro para enterrar quase de uma vez por todas o risco de rebaixamento para a Série C. Em caso de triunfo sobre o Figueirense, o time do técnico Geninho chegará a 39 pontos e colocará sete de vantagem para o time catarinense que, hoje, abre o Z4, em 17º lugar. Nesta quarta-feira (30), o rubro-negro inicia a venda de ingressos para o jogo que acontecerá no Barradão.

As entradas custam a partir de R$ 10. Por enquanto, os torcedores podem comprar pela internet e em três pontos físicos: a Loja Oficial localizada no Barradão e as Lojas do Leão situadas nos shoppings Capemi e Lapa.

Nas bilheterias do estádio, a venda será feita apenas no dia do jogo. Por causa do feriado, as lojas dos shoppings Capemi e Lapa não funcionarão nesse dia.

O pagamento pode ser feito em dinheiro ou cartão (débito e crédito). Além disso, criança até 11 anos tem acesso gratuito, desde que acompanhada pelo responsável e munida de documentação.

Confira a programação de vendas:

Quarta-feira, 30/10

Internet – a partir das 10h

Loja Oficial (Barradão) – das 9h às 18h

Loja do Leão (Shopping Capemi) – das 10h às 18h

Loja do Leão (Shopping Lapa) – das 9h às 18h

Quinta-feira, 31/10

Internet – 24h

Loja Oficial (Barradão) – das 9h às 18h

Loja do Leão (Shopping Capemi) – das 10h às 18h

Loja do Leão (Shopping Lapa) – das 9h às 18h

Sexta-feira, 1º/11

Internet – 24h

Loja Oficial (Barradão) – das 9h às 18h

Loja do Leão (Shopping Capemi) – das 10h às 18h

Loja do Leão (Shopping Lapa) – das 9h às 18h

Sábado, 2/11

Internet – até às 12h30

Bilheterias do Barradão – das 12h às 17h30

Loja Oficial (Barradão) – das 9h às 12h