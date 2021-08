Vitória já desperdiçou 14 pontos jogando em casa na Série B

O Vitória tem apenas mais dois jogos no Barradão antes do final do primeiro turno da Série B. O próximo será no sábado (7), às 19h30, contra o Vasco da Gama, pela 16ª rodada. Por fim, tem o CRB, no domingo, dia 15 de agosto.

Até o momento, o rubro-negro venceu apenas dois jogos no Barradão dos oito disputados. Bateu o Brusque, por 3x1, de virada, no dia 19 de junho e a Ponte Preta, por 1x0, no dia 20 de julho.

Ao todo, o Vitória já desperdiçou 14 pontos dos 24 que foram disputados em Salvador. São duas vitórias, quatro empates e duas derrotas. O aproveitamento é de apenas 41,6% no Barradão.

No sábado (31), em casa, o rubro-negro desperdiçou dois pontos. Ficou no empate sem gols com o Avaí, aumentando o jejum de Ramon Menezes para três jogos - contando a derrota por 3x0 para o Grêmio pela Copa do Brasil.

O zagueiro Marcelo Alves, que foi capitão do Vitória na partida, lamentou o resultado: "A gente lutou bastante, batalhou, enfrentamos um bom time. Acho que tivemos agumas oportunidades no primeiro tempo", disse.

"Mas, como já disse antes, a gente precisa melhorar rápido nessa competição porque as rodadas do campeonato estão passando e a gente precisa de alguma forma encontrar uma solução para isso", completou.