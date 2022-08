Vitória já tem técnico definido para 2023, garante Fábio Mota

João Burse será o técnico do Vitória em 2023. É o que garante o presidente do clube, Fábio Mota. “Independentemente do acesso ou não, Burse será o nosso treinador na próxima temporada”, afirmou o dirigente ao programa Jogo Aberto, da Bandnews FM, na quarta-feira (24).

O mandato de Fábio Mota se encerra em dezembro, mas o gestor é pré-candidato à reeleição. As eleições rubro-negras acontecerão em 17 de setembro.

O treinador de 40 anos chegou à Toca do Leão em junho para evitar o rebaixamento à Série D, mas alcançou muito mais do que isso. Conduziu o time em uma arrancada e o classificou ao quadrangular final da Série C do Brasileiro para brigar pelo acesso.

Invicto com o Vitória há nove jogos, João Burse tem 78% de aproveitamento, após seis triunfos e três empates. No último domingo (21), o Leão venceu o Paysandu por 1x0, no Barradão, na estreia da fase derradeira do torneio. No próximo domingo (28), às 17h, o rubro-negro visita o Figueirense, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis.