Vitória já usou mais de quatro times inteiros em 2019

Um dado reflete bem o que tem sido o Vitória em 2019. Em quatro meses e meio de temporada, o rubro-negro usou nada menos que 45 jogadores. E não estranhe se passar dos 50 antes da pausa para a Copa América, a partir de 12 de junho.

O alto número mostra que o Leão já montou praticamente dois elencos neste ano: o primeiro sob comando de Ricardo David, que fracassou em todos os campeonatos do primeiro semestre – estadual, Nordestão e Copa do Brasil – e outro agora, sob a presidência de Paulo Carneiro.

A lista dos 45 está repleta de jogadores que já não estão mais no elenco que disputará a Série B. São 21 atletas que, por deficiência técnica ou por não estarem preparados para defender o time principal, já deixaram o clube, tanto na gestão de David como na atual, de Carneiro.

A posição recordista é a de atacante. Foram nada menos que 12 atletas utilizados – ou seja, seis duplas ou quatro trios deles – ao longo dos quatro meses. A função de volante também chama a atenção: foram dez deles – ou seja, cinco duplas.

A insegurança rubro-negra com seu elenco também fica clara na posição de goleiro. Atual titular, Lucas Arcanjo é o quarto da função a ser escalado e só estreou diante do São Bento, no último sábado. A temporada começou com Ronaldo na posição, sob comando do técnico Marcelo Chamusca.

Depois vieram João Gabriel, assim que Claudio Tencati assumiu a equipe, e que participou de três jogos pela Copa do Nordeste, antes da pausa forçada de 20 dias. Por fim, Caíque, que estreou na Série B como titular e acabou sendo afastado após falhar contra o Guarani, na terceira rodada.

Como comparação, o Vitória em 2018 só chegou à marca de 50 jogadores em setembro, já em crise técnica na Série A. Terminou o ano com 55. Em 2017, foram 43 durante toda a temporada. E em 2016, um total 38 atletas utilizados.

Pode ser mais

O dado ainda é generoso com o Vitória. Isso porque o levantamento do CORREIO não considera os jogadores que atuaram nos dois primeiros jogos da temporada, pela Copa do Nordeste, em que o Leão usou o time sub-23 sob o comando de João Burse.

Se fossem considerados, seriam sete jogadores a mais – Cedric, Hebert, Mateus Rodrigues, Jhemerson, Luan, Suassuna e Ronald – e a conta do Vitória em 2019 chegaria a 52 em quatro meses e meio.

Mesmo desconsiderando estes, não seria exagero dizer que o rubro-negro pode passar dos 50 nos próximos quatro jogos antes da Copa América. Isso porque cinco contratações da era Paulo Carneiro estão treinando normalmente com Osmar Loss e esperam a oportunidade de estrear.

São eles os zagueiros Dedé e Zé Ivaldo, o volante Romisson, o meia Felipe Gedoz e o atacante Marcelo. Um dos defensores, inclusive, deve ser titular ao lado de Everton Sena no duelo de domingo, às 16h, contra o Atlético-GO, em Goiânia.

Fora estes cinco, a nova direção do Vitória já contratou outros dois atletas, mas estes ainda não estão treinando. São eles o lateral-direito Van, machucado, e o atacante Wesley, do sub-20 do Palmeiras, que deve se apresentar em breve na Toca.

Afastados

Com tantos jogadores utilizados sem rendimento, normal que o número de afastados seja alto. Quase metade – 21 dos 45 – já deixou a Toca do Leão desde o início do ano.

Encontram-se afastados Juninho, Benítez, Edcarlos, Thales, Gabriel Silva, Leandro Vilela, Wesley Dias, Andrigo e Erick. Rescindiram os seus contratos Arroyo, Fabrício, Victor Ramos, Luan Ferreira e Cleber.

Jeferson, Yago e Léo Ceará foram negociados para outros clubes – respectivamente, Vila Nova, Goiás e CRB. Já Bruno Bispo, Paulo Vitor, Matheus Tenório e Eron foram devolvidos ao sub-23 ou ao sub-20 do rubro-negro.

Mudou um time inteiro

Para exemplificar a quantidade de mudanças pelas quais passou o Vitória em apenas quatro meses de 2019, quase o time inteiro da estreia da equipe profissional na temporada, diante do Vitória da Conquista, em 24 de janeiro, já deixou a Toca do Leão.

Naquela primeira partida sob comando de Marcelo Chamusca, o time teve Ronaldo, Jeferson, Edcarlos, Thales e Arroyo; Leandro Vilela, Wesley Dias e Ruy; Andrigo, Yago e Léo Ceará.

No segundo tempo, ainda entraram Luan Ferreira, Erick e Rodrigo Andrade.

Destes 14 que entraram em campo no triunfo por 1x0 no Barradão, apenas Ronaldo, Ruy e Rodrigo Andrade seguem treinando no time principal de Osmar Loss.

Isso não significa, no entanto, que todos eles estejam atuando com o técnico. Ronaldo foi integrado ao sub-23 e, inclusive, foi titular no empate por 1x1 com o Corinthians, ontem. Ruy está em processo de transição depois de se recuperar de uma lesão muscular.

Apenas o volante Rodrigo Andrade tem atuado. De titular na vitória por 2x1 sobre o Vila Nova, pela segunda rodada da Série B, ele foi banco diante do Guarani – mas entrou no segundo tempo – e novamente diante do São Bento – desta vez sem ser acionado na partida.