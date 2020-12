Vitória joga mal e se despede de 2020 com revés de 3x0 para o CSA

O último jogo do Vitória em 2020 foi decepcionante. Com uma atuação sem graça, o Leão acabou derrotado pelo CSA por 3x0, no estádio Rei Pelé, na noite desta terça-feira (22), pela 31ª rodada da Série B. Os gols do Azulão foram marcados por Rafael Bilu e Rodolfo Filemon, no primeiro tempo, e Nadson, na etapa final.

Com o resultado, o rubro-negro segue com 36 pontos e se mantém na 15ª colocação da segundona. Não corre risco de cair posições com o complemento da rodada, já que o 16º, o Paraná, está a quatro pontos de distância. Mas o rubro-negro pode ver a diferença para o Z4, que é de quatro pontos, cair para apenas um.

A próxima partida do Vitória só acontecerá em 2021. No dia 3 de janeiro, às 18h15, o Leão recebe o Operário-PR no Barradão, pela 32ª rodada da Série B. Matheus Frizzo e Mateus Moraes, que cumpriram suspensão contra o CSA, estarão à disposição.

Na desvantagem

O Vitória entrou em campo com seis alterações em relação à derrota para o Oeste, na rodada anterior. Wallace retornou após suspensão e assumiu a zaga com João Victor. Na lateral direita, Léo Morais foi escolhido no lugar de Van. Guilherme Rend, recuperado de lesão, e Lucas Cândido apareceram pelo meio com Thiago Lopes. No ataque, Mateusinho e Eduardo fizeram trio com Léo Ceará, que também voltou após problema muscular.

O Leão até foi o primeiro a botar a bola na área rival. Mas foi o CSA quem abriu o placar, ainda aos 4 minutos de partida. Pimpão levantou na área e Rafael Bilu apareceu livre pela esquerda. O camisa 11 do Azulão dominou no peito e chutou cruzado de canhota, surpreendendo Yuri.

Atrás no placar, o rubro-negro queria o empate. Aos 18 minutos, Dudu recebeu passe de calcanhar de Léo Ceará e aproveitou Thiago Rodrigues adiantado para chutar forte, bonito. A bola, porém, passou bem perto do travessão do CSA.

Aos 31 minutos, o Azulão perdeu um gol incrível. Andrigo deu passe açucarado para Pimpão, que estava livre, na marca do pênalti. Sozinho, o atacante chutou para fora. Aos 42, mais uma vez o atacante apareceu com perigo, quando mandou uma bomba da entrada da área do Vitória. A bola bateu em Wallace e tirou tinta do travessão.

Na sequência, veio o segundo gol do CSA. Nadson cobrou escanteio fechado, a redonda tocou em Filemon e foi para o fundo da rede.

Mais um gol do Azulão

Para a volta do intervalo, Mazola Júnior fez duas mudanças: saíram Van e Eduardo e entraram Maurício Ramos e Marcelinho. Durante os primeiros minutos do segundo tempo, o Vitória teve mais posse de bola no ataque e pressionava um pouco mais que o CSA, mas não conseguia transformar em perigo de gol.

Se o Leão não conseguiu fazer, foi o Azulão que, quando pressionou, ampliou de novo. Nadson aproveitou a saída de jogo errada de Maurício Ramos, limpou o zagueiro e tocou no canto esquerdo de Yuri: 3x0, aos 14 minutos do segundo tempo.

Aos 22, por pouco os anfitriões não faziam o quarto gol. Gabriel achou Paulo Sérgio livre na área. O atacante girou, parou e mandou uma bomba no travessão. Três minutos depois, Pimpão cruzou, Yuri tirou e Yago, com a sobra, bateu de primeira, com a bola passando perto do travessão.

O Vitória teve uma oportunidade boa aos 29 minutos. Léo Ceará ficou com a bola na área do CSA, limpou Castán e chutou rasteiro. Só que Thiago Rodrigues estava atento e fez grande defesa. Aos 40, Rafael Carioca arriscou de fora, mandando no travessão. Na sequência, foi a vez de Guilherme Rend bater, mas Thiago Rodrigues espalmou. Aos 44, Thiago Lopes tentou, mas foi por cima da barreira.

FICHA TÉCNICA

CSA 3x0 Vitória - 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

CSA: Thiago Rodrigues; Norberto (Cleberson), Filemon, Castán e Diego Renan (Rafinha); Geovane (Yago), Gabriel (Marquinhos) e Nadson; Rafael Bilu (Andrigo), Pimpão e Paulo Sérgio. Técnico: Mozart.

Vitória: Yuri, Léo Morais (Van, depois Maurício Ramos), João Victor, Wallace e Rafael Carioca; Lucas Cândido (Gerson Magrão), Guilherme Rend e Thiago Lopes; Mateusinho (Ewandro), Eduardo (Marcelinho) e Léo Ceará. Técnico: Mazola Júnior.

Estádio: Rei Pelé, em Maceió.

Gol: Rafael Bilu, aos 4 minutos, Filemon, aos 43 minutos do primeiro tempo; Nadson, aos 14 minutos do segundo tempo;

Cartões amarelos: Castán e Marquinhos, do CSA; Eduardo, Rafael Carioca e Thiago Lopes, do Vitória;

Arbitragem: Vinicius Gomes do Amaral, auxiliado por Leirson Peng Martins e André da Silva Bitencourt (trio do Rio Grande do Sul).