Vitória lamenta primeira derrota sob o comando de Ramon Menezes

O Vitória lamentou a primeira derrota sob o comando do técnico Ramon Menezes. Na noite desta terça-feira (22), o rubro-negro perdeu para o Coritiba por 1x0, no estádio Couto Pereira, em Curitiba. Waguininho marcou o único gol do jogo aos 33 minutos do primeiro tempo.

O Vitória começou melhor o jogo e teve mais posse de bola durante todo o primeiro tempo, mas não conseguiu ser efetivo e viu o adversário não apenas melhorar o rendimento como também abrir o marcador.

No intervalo, o técnico Ramon Menezes abriu mão do esquema com três zagueiros. Sacou Mateus Moraes e reforçou o ataque com a entrada de Ygor Catatau. Apesar disso, o Vitória seguiu mostrando dificuldade para produzir jogadas ofensivas e as melhores delas foram construídas nas bolas paradas.

Com o resultado, o Vitória caiu uma posição na tabela. O Leão segue com seis pontos, mas agora é o 12º colocado da Série B do Brasileiro. Já o Coritiba subiu quatro colocações e, em 4º lugar, agora com 10 pontos, entrou no G4. A configuração da classificação ainda pode ser alterada já que ainda faltam jogos a serem disputados antes do fechamento da 6ª rodada.

O jogo

A primeira investida do jogo foi do Vitória. Pablo Siles tocou para Cedric, que invadiu a área, mas chutou em cima da defesa adversária. Soares pegou a sobra e desperdiçou ao mandar para fora. Depois, Dinei serviu Cedric e viu o lateral fazer a bola subir demais.

O primeiro chute a gol do Coritiba só saiu aos 24 minutos. Após chute de Rafinha, Val ficou com a sobra e mandou contra a meta, mas Lucas Arcanjo defendeu. Na sequência, Waguininho tentou da entrada da área, mas mandou por cima do travessão.

A melhor oportunidade do Vitória na etapa inicial foi registrada aos 30 minutos. Após cobrança de falta de Soares, Wallace cabeceou bem e carimbou a trave.

O Leão não abriu o placar e pouco tempo depois viu o Coxa se impor como mandante. Aos 33 minutos, Rafinha fez belo lançamento para Igor Paixão. Ele avançou pela direita, viu Waguininho invadindo a área, tocou na medida e viu o companheiro empurrar a bola, de sola, para o fundo da rede: 1x0.

Os donos da casa tiveram a chance de ampliar após o intervalo. Aos 15 minutos, em jogada de contra-ataque, Waguininho mandou por cima do travessão.

As melhores oportunidades do Vitória surgiram através da bola parada. Gabriel Bispo bateu rasteiro e fraco, mas fez o goleiro Wilson se esticar todo para evitar o empate. Após cobrança de escanteio, Ygor Catatau ficou com a bola, chutou sem titubear, mas errou a pontaria. Pablo Siles arriscou de fora da área e viu Wilson defender.

Próximo jogo

O Vitória volta a campo no sábado (26), às 18h30, quando recebe o Londrina, no Barradão, em partida válida pela 7ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Será a quarta partida do rubro-negro como mandante no torneio. Até aqui, perdeu para o Náutico por 1x0, empatou com o Operário em 0x0 e venceu o Brusque por 3x1

FICHA TÉCNICA

Coritiba 1x0 Vitória - 6ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Coritiba: Wilson, Igor, Henrique, Luciano Castán e Guilherme Biro; Willian Farias, Val e Rafinha; Waguininho (Jhony Douglas), Igor Paixão (Luiz Henrique) e Léo Gamalho. Técnico: Gustavo Morínigo.

Vitória: Lucas Arcanjo, Cedric, Marcelo Alves, Wallace, Mateus Moraes (Ygor Catatau) e Pedrinho (Roberto); Gabriel Bispo (Guilherme Santos), Pablo Siles e Soares (Bruno Oliveira); David e Dinei. Técnico: Ramon Menezes.



Estádio: Couto Pereira, em Curitiba

Gols: Waguininho, aos 33 minutos do 1º tempo

Cartão amarelo: Rafinha, Gabriel Bispo, Wilson, Val, Pablo Siles, Wallace e Jhony Douglas

Arbitragem: Douglas Marques das Flores, auxiliado por Miguel Cataneo Ribeiro da Costa e Fabrini Bevilaqua Costa (Trio de SP).