Vitória lança uniforme especial em combate ao racismo

O Vitória lançou nesta segunda-feira (10) um uniforme especial com o objetivo de combater ao racismo. A coleção é uma parceria com a fornecedora de material esportivo Volt Sport e faz referência à campanha “Consciência Negra Todo Dia”, projeto que visa debater o racismo de forma recorrente.

“Comemoramos muito o lançamento desta linha especial de uniforme. Acredito que o clube também tem um compromisso importante de enfrentar o racismo presente, não só no futebol, mas em outros diversos setores da sociedade. A torcida ainda está radiante com o acesso e acredito que essa camisa vem para fechar uma temporada bem sucedida para o clube”, afirmou o presidente do Vitória, Fabio Mota.

Nosso time é rubro-NEGRO e nosso grito não é só na hora do gol – serve também pra dizer ‘basta’ aos racistas.



Junto @ECVitoria, estamos fortes e unidos nessa causa.

#ConsciênciaNegraTodoDia ✊????

Edição limitada. pic.twitter.com/SHwOSXsWnq — Volt⚡ (@SomosVolt) October 10, 2022

A ação também está sendo feita por outros cinco clubes atendidos pela Volt Sport: Santa Cruz, Figueirense, CSA, Botafafogo-SP e América-MG.

“Desde a fundação da marca, essa é uma das nossas idealizações mais especiais nesta trajetória. Em 2021, lançamos para dois clubes e foi um sucesso, tanto do engajamento do torcedor quanto do aspecto social. Neste ano, pulverizamos a ideia, teremos diversas peças especiais para ajudar na luta contra este problema que, infelizmente, ainda está fortemente presente na sociedade”, disse Fernando Kleimmann, sócio-diretor da Volt.

Uniformes lançados pela Volt Sport (Foto: Igor Pola/Divulgação Volt Sport)

Produzidos em uma edição limitada, a camisa é inteiramente preta. O escudo do clube, localizado do lado esquerdo superior, tem relevo e textura emborrachada. O nome da campanha está no centro. Além disso, o uniforme traz alusões à cultura afro, com detalhes nas mangas.

O modelo custa R$ 199,90 e há 10% de desconto para os sócios-torcedores. A nova camisa do Vitória já está à venda na internet (www.lojasounego.com.br) e na loja oficial do Salvador Shopping.

Nova camisa do Vitória lançada pela Volt Sport (Foto: Igor Pola/Volt Sport)