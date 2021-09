Vitória leva gol relâmpago, perde do Londrina e se afunda na zona

Na disputa por um respiro na parte de baixo da tabela da Série B, o Vitória levou a pior e foi derrotado pelo Londrina, na tarde deste sábado (25), no Estádio do Café. O rubro-negro vacilou e levou o gol de Marcelinho, com apenas um minuto do primeiro tempo.

O revés por 1x0 fez o Londrina ultrapassar o próprio Vitória e, com 27 pontos, sair da zona de rebaixamento. Com 25 pontos e sem vencer há quatro partidas, o Leão se afundou no Z4. O time baiano é agora o 18º colocado.

O próximo desafio do time baiano será contra o Botafogo, na quarta-feira (24), no Barradão.

Vacilo no início

Como prometido depois do empate sem gols com o Coritiba, Wagner Lopes promoveu mudanças no time titular. De volta após cumprirem suspensão, Samuel entrou no ataque e Pablo Siles no meio-campo. A principal novidade, no entanto, ficou pela escalação do volante Guilherme Rend no lugar de Cedric.

Quando a bola rolou, o Leão não teve nem tempo para respirar. Com apenas um minuto, o Londrina aproveitou o espaço na defesa rubro-negra, Marcelinho recebeu na entrada da área e tentou duas vezes para vencer Lucas Arcanjo e abrir o placar.

Apesar de levar o gol cedo, o primeiro tempo foi de domínio do Vitória. O Leão conseguiu reorganizar as ideias e passou a ter mais presença no campo ofensivo, Com os apoios de Fernando Neto e Pablo Siles, o time tentava trabalhar a bola pelo meio-campo, mas encontrava dificuldade diante da bem postada defesa do Londrina.

Aos 22 minutos, Roberto viu o espaço e cruzou rasteiro entre os defensores do Londrina. Caíque Souza disputou com o marcador e por muito pouco não deixou tudo igual. A bola ficou com o goleiro Dalton.

Minutos depois o lateral esquerdo foi derrubado dentro da área na disputa de bola e ficou pedindo pênalti, mas o árbitro entendeu que foi falta de Roberto. Os jogadores do Vitória ficaram na bronca.

Aos 28 minutos o Leão montou uma blitz no ataque. Primeiro no cruzamento de Rend que o goleiro Dalton se atrapalhou todo. Depois em uma sequência de escanteios. O atacante Samuel ainda tentou de cabeça, mas mandou para fora.

Enquanto isso, o Londrina apostava nos contra-ataques e pouco incomodava Lucas Arcanjo. Apesar da presença na zona intermediária, o Vitória não conseguiu chegar ao empate no primeiro tempo.

Pouco eficiente

Para tentar melhorar o rendimento ofensivo, o Vitória voltou para a segunda etapa com o recém contratado atacante Manoel no lugar de Guilherme Rend.

Com dois centroavantes, o rubro-negro passou a explorar mais os lados do campo para cruzar bolas na área, mas sem conseguir muito sucesso. Wagner Lopes então decidiu apostar no garoto Alisson, que entrou na vaga de Caíque Souza.

Quem quase chegou ao gol foi o Londrina. Bianqui escapou pela direita e cruzou na área, mas ninguém do time paranaense conseguiu concluir para as redes.

Quando conseguiu chegar em boas condições, o Vitória perdeu duas oportunidades em sequência. Primeiro no corte mal feito do goleiro Dalton que Wallace não conseguiu mandar para as redes. Depois, Marcinho furou na disputa com o goleiro.

Em um duelo fraco tecnicamente, o Vitória partiu para o tudo ou nada e colocou David no lugar de Samuel e Renan Luís, outro estreante do dia, na vaga de Roberto. O rubro-negro até continuou rondando a área adversária, mas sem eficiência para fazer o gol, amargou mais uma derrota na Série B.

FICHA TÉCNICA

Londrina 1x0 Vitória - 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Londrina: Dalton, Matheus Bianqui, Marcondes Jr., Lucas Costa e Felipe Vieira; Jean Henrique, Jhonny Lucas (João Paulo) e Danilo (Marcelo Freitas); Marcelinho (Gegê), Júnior Pirambu (Roberto) e Luiz Henrique (Caprini). Técnico: Márcio Fernandes

Vitória: Lucas Arcanjo, Van (Raul Prata), Matheus Moraes, Wallace e Roberto (Renan Luís); Pablo Siles, Guilherme Rend (Manoel) e Fernando Neto; Caíque Souza (Alisson), Samuel (David) e Marcinho. Técnico Wagner Lopes.

Estádio: Estádio do Café

Gol: Marcelinho, ao 1º minuto do primeiro tempo

Cartão amarelo: Júnior Pirambu, Jean Henrique, Luiz Henrique (Londrina); Fernando Neto (Vitória)

Arbitragem: Zandick Gondim Alves Júnior, auxiliado por Vinícius Melo de Lima e Luís Carlos de França Costa (trio do Rio Grande do Norte).