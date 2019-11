Vitória leva virada do Coritiba e fecha o ano com derrota em casa

No último jogo do Vitória na temporada, o Leão repetiu uma história que o torcedor já está cansado: virada e derrota dentro de casa. Na tarde deste sábado (30), o rubro-negro até saiu na frente do Coritiba no Barradão, com gol de Anselmo Ramon, mas viu o alviverde marcar duas vezes no segundo tempo, virar o placar e se garantir na Série A de 2020.

Ao torcedor rubro-negro que compareceu ao duelo, restou o alívio por já estar livre do rebaixamento e o pedido para que as coisas melhorem na próxima temporada.

Agora, o Vitória entra em férias. O próximo compromisso da equipe da será apenas no dia 15 de janeiro, quando recebe o Jacobina, no Barradão, pela primeira rodada do Campeonato Baiano.

O jogo

Se de um lado o Vitória jogava solto e não tinha mais pretensões no campeonato, do outro o Coritiba entrou em campo lutando pelo seu retorno à Série A. Por isso, foi o time paranaense que começou mostrando as garras. Primeiro com Giovanni e depois no chute forte de Robson que Martín Rodríguez saiu bem e conseguiu sair bem e fez o bloqueio.

Disposto a estragar a festa alviverde, o Vitória respondeu com Baraka, que deu toquinho após a cobrança de escanteio e quase tirou o zero placar. Sabino chegou antes e afastou o perigo.

Depois disso, o jogo deu uma caída. Apesar de travarem um duelo bem movimentado, tanto Vitória quanto Coritiba tinham dificuldade no último passe e quase não assustavam os goleiros.

O clima da partida só voltou a esquentar no final da primeira etapa. Aos 45 minutos Robson cruzou rasteiro e Juan Alano apareceu entre os zagueiros, mas finalizou fraco e parou em Martín Rodríguez.

O castigo para o Coxa veio dois minutos depois. Eron descolou belo passe para Anselmo Ramon. Livre, o camisa 9 chutou forte. Muralha fez a defesa parcial, mas a bola voltou para o próprio Anselmo Ramon empurrar para as redes e abrir o placar para o Vitória.

Mesmo em desvantagem, o Coritiba ia se beneficiando dos outros resultados e garantindo o acesso à Série A.

Roteiro conhecido

Tranquilo no duelo, o Vitória voltou para o segundo tempo com o mesmo time. Quem precisou mexer foi o Coxa. Com apenas um minuto da etapa final Igor Jesus desabou no gramado e pediu para sair. O atacante Wanderley foi para o jogo.

Assim como no primeiro tempo, o Coritiba iniciou o duelo buscando o ataque. Depois de ganhar a disputa na intermediária, Serginho soltou a bomba e exigiu boa defesa de Martín. O Leão respondeu na mesma dose. Gedoz recebeu de Van, ajeitou e bateu forte. Muralha espalmou.

Com o jogo lá e cá, quem chegou ao gol foi o Coritiba. Aos 15 minutos Serginho achou Robson dentro da área. O atacante cruzou rasteiro e Wanderley completou para as redes, empatando o duelo.

Herói improvável do Coritiba, Wanderley voltou a deixar a sua marca aos 31 minutos. O passe de Juan Alano rasgou a defesa rubro-negra e deixou o centroavante de cara com Martín Rodríguez para tocar na saída do goleiro e virar o placar para o Coxa.

Mesmo em desvantagem, o Vitória conseguiu criar boas chances. O Leão ficou perto do empate no chute de Felipe Gedoz que passou tirando tinta da trave de Muralha. Os jogadores do rubro-negro chegaram a pedir um toque de mão, mas o árbitro mandou seguir.

Mas nem mesmo os quatro minutos de acréscimos dado pela arbitragem foram suficientes para evitar um novo tropeço em casa.