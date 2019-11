Vitória luta, mas não escapa de derrota para o América-MG

Debaixo de muita chuva na Arena Independência, o Vitória foi valente, mas não conseguiu evitar a derrota para o América-MG em partida válida pela 36ª rodada da Série B. Nesta sexta-feira (15), o Leão saiu atrás do placar de forma muito precoce, sofrendo gol logo no primeiro minuto de jogo. O time conseguiu o empate com golaço de Matheus Rocha na segunda etapa, mas não segurou o resultado por muito tempo: Juninho, do Coelho, tirou a igualdade menos de 10 minutos à frente.

A equipe do técnico Geninho sentiu muito as ausências de Thiago Carleto e Van, laterais titulares que cumpriram suspensão automática. Matheus Rocha, na direita, fez boa partida e até foi premiado com gol, mas não ofereceu o mesmo equilíbrio que o titular Van. Na esquerda, a diferença ainda foi mais latente: sem a bola parada de Carleto, o Vitória foi muito mais inofensivo e não conseguiu evitar a derrota por 2x1.

O jogo

Antes da bola rolar, uma chuva muito forte assolava Belo Horizonte, onde o palco do jogo desta sexta-feira (15) está localizado. A assessoria do Vitória chegou a informar que "caiu o maior toró" por lá, com "muita chuva e relâmpagos".

Ainda debaixo de chuva, a partida começou. E, de fato, um relâmpago apareceu no gramado do Independência. Foi o zagueiro Ricardo Silva, que passou como um raio nas costas da defesa do Vitória e marcou o gol logo no primeiro minuto de jogo.

O Vitória ainda passou por outros dois apuros antes da partida chegar aos 10 minutos. Primeiro com Felipe Azevedo, que tirou tinta da meta guardada por Martín Rodríguez, que já estava vendido no lance. Depois, o goleiro defendeu os chutes de Júnior Viçosa e Willian Maranhão.

A primeira boa chance do Vitória foi só aos 17 minutos, quando Wesley fez jogada individual e bateu de perna esquerda para defesa de Airton. Foi a única intervenção do goleiro americano em todo o primeiro tempo.

Do outro lado, Martín Rodríguez não teve vida fácil e foi graças a ele que o Vitória não terminou os primeiros 45 minutos com um prejuízo ainda maior. Após a blitz do início do jogo, ele ainda foi exigido na cabeceada de Juninho, volante que logo depois quase deixa o goleiro rubro-negro em maus lençóis com um chute de fora da área que o uruguaio bateu roupa e depois conseguiu se recuperar. A sensação quando o juiz apitou foi de alívio. O 1x0 parcial ficou barato.

Segundo tempo

Depois de uma primeira etapa em que praticamente não conseguiu atacar, o técnico Geninho tentou dar mais mobilidade ao time e promoveu a entrada de Eron na vaga de Anselmo Ramon. Foi a primeira vez que o garoto teve oportunidade, com Geninho, de jogar como homem de referência no setor ofensivo.

Deu certo logo aos cinco minutos da segunda etapa. Eron conseguiu levar a marcação e abriu corredor para Wesley inverter a bola. O passe foi bom, só não foi melhor que a definição de Matheus Rocha. O camisa 2 dominou, deu um lindo drible da vaca no marcador e chutou forte, sem chances para Airton. Foi o gol de empate do Leão.

O América-MG diminuiu o ritmo em relação ao que apresentou no primeiro tempo. A defesa do Vitória teve menos trabalho com a quantidade menor de investidas. Um jogador em especial criava mais problemas para a meta de Martín e foi ele quem tirou a igualdade do placar. O volante Juninho já tinha tentado três vezes no primeiro tempo. Aos 13 da segunda etapa, avistou cruzamento da esquerda e veio de trás para empurrar a bola e fazer 2x1.

Em contrapartida, o Vitória melhorou. A entrada de Eron foi benéfica: ainda que não tenha tocado muito na bola, a movimentação do camisa 33 abria corredores para quem vinha de trás. Foi assim que Wesley quase conseguiu igualar o marcador novamente. A trave foi a vilã da vez. O garoto fez tudo certo: dominou bem, bateu tirando do goleiro e esbarrou no azar. A bola explodiu no poste esquerdo e saiu para a lateral.

A derrota por 2x1 deixa o Vitória na 13ª colocação, com os mesmos 43 pontos. O próximo compromisso do Leão é contra o Operário, fora de casa, na próxima terça-feira (19).

Ficha Técnica

Campeonato Brasileiro | Série B | 36ª rodada

América-MG x Vitória

Quando: Sexta-feira, 15 de novembro de 2019 | Estádio: Arena Independência, em Belo Horizonte-MG

América-MG: Airton, Diego Ferreira, Lucas Kal, Ricardo Silva e Sávio (Geovane); Zé Ricardo; Felipe Azevevo, Juninho, Willian Maranhão (Flávio) e Matheusinho; Júnior Viçosa (França). Técnico: Felipe Conceição

Vitória: Martín Rodríguez, Éverton Sena, Ramon e Zé Ivaldo (Jordy Caicedo); Matheus Rocha, Léo Gomes, Lucas Cândido e Capa (Chiquinho); Felipe Gedoz; Wesley e Anselmo Ramon (Eron). Técnico: Geninho;

Gols: Ricardo Silva, com 1 minuto; Matheus Rocha, aos 5 minutos do segundo tempo e Juninho aos 13 minutos do segundo tempo;

Cartão amarelo: Matheusinho (América-MG); Lucas Cândido (Vitória)

Arbitragem: Thiago Duarte Peixoto, auxiliado por Daniel Luís Marques e Danielo Paulo (Trio de São Paulo)

Público: 6.816 pagantes

*com supervisão do subeditor Miro Palma