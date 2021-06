Vitória muda planos, mas mantém preparativos contra o Inter

O elenco do Vitória realizou nesta terça-feira (1º) o penúltimo treino antes do confronto contra o Internacional, pela Copa do Brasil. O jogo de ida válido pela terceira fase do torneio nacional será disputado na quinta-feira (3), às 19h, no Barradão. A partida de volta está marcada para o dia 10, às 21h30, no Beira-Rio.

A programação inicial da comissão técnica era trabalhar bolas paradas, mas em função da forte chuva que caiu em Salvador, ela foi modificada com o objetivo de evitar que algum jogador se machucasse. Foi realizada uma atividade tática para exercitar ações ofensivas e defensivas. Após se apresentar na segunda-feira (31), o centroavante Dinei, recém-contratado, treinou pela primeira vez com o grupo.

O elenco do Vitória volta a treinar na Toca do Leão na manhã de quarta-feira (2), quando encerra os preparativos para o duelo contra a equipe gaúcha. A delegação concentra logo após a atividade.

Para a partida contra o Internacional, o Vitória deve ter pelo menos uma mudança. A tendência é que o capitão Wallace retorne ao time para formar dupla de zaga ao lado de Marcelo Alves. Nesse caso, João Victor ficaria como opção no banco de reservas. Wallace não jogou a estreia da Série B, contra o Guarani (1x1), na última sext-feira (28), porque havia acabado de se recuperar de covid-19.

Recém-contratados, o meia Bruno Oliveira e o atacante Ronan são desfalques certos contra o Internacional. Eles não podem vestir a camisa do Vitória porque já defenderam outras equipes na primeira fase da competição.

Bruno Oliveira esteve em campo pela Caldense, e marcou o gol da equipe mineira no empate em 1x1 com o Vasco. Já Ronan, amargou com o Atlético de Alagoinhas a derrota por 3x0 para o Vila Nova.