Vitória não aproveita homem a mais e fica no 0x0 com o América-MG

O Vitória teve tudo ao seu dispor, mas não conseguiu manter o embalo das últimas partidas no Barradão. Mesmo jogando com um homem a mais durante boa parte do segundo tempo, o Leão ficou no empate em 0x0 com o América-MG nesta quarta-feira (21).

Depois de um primeiro tempo fraco tecnicamente, o Coelho voltou melhor do intervalo. A equipe mineira, porém, teve o seu volante Zé Ricardo expulso aos 20 minutos da etapa final ao tomar o segundo cartão amarelo.

Apesar do empate o rubro-negro subiu na tabela da Série B, de 16º para 14º, com 18 pontos. A pontuação, no entanto, é a mesma do 17º colocado e primeiro na zona de rebaixamento, o Oeste. O Leão está à frente de três adversários no número de triunfos, com cinco.

(Foto: Arisson Marinho/CORREIO) (Foto: Arisson Marinho/CORREIO) (Foto: Arisson Marinho/CORREIO) (Foto: Arisson Marinho/CORREIO) (Foto: Arisson Marinho/CORREIO) (Foto: Arisson Marinho/CORREIO) (Foto: Arisson Marinho/CORREIO) (Foto: Arisson Marinho/CORREIO) (Foto: Arisson Marinho/CORREIO) (Foto: Arisson Marinho/CORREIO) (Foto: Arisson Marinho/CORREIO) (Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

(Foto: Arisson Marinho/CORREIO) (Foto: Arisson Marinho/CORREIO) (Foto: Arisson Marinho/CORREIO) (Foto: Arisson Marinho/CORREIO) (Foto: Arisson Marinho/CORREIO) (Foto: Arisson Marinho/CORREIO) (Foto: Arisson Marinho/CORREIO) (Foto: Arisson Marinho/CORREIO) (Foto: Arisson Marinho/CORREIO) (Foto: Arisson Marinho/CORREIO) (Foto: Arisson Marinho/CORREIO) (Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

O técnico Carlos Amadeu perde os 100% de aproveitamento à frente da equipe, mas segue invicto. Antes, ele havia vencido o Paraná por 2x0 e o CRB por 1x0. Já o Leão encerra uma sequência de vitórias em casa, já que havia ganhado as últimas três - Criciúma, Ponte Preta e Paraná.

O próximo duelo é mais uma vez no Barradão. No sábado (24), às 16h30, o rubro-negro recebe o Operário-PR pela 18ª rodada da Série B.

Coelho melhor

Amadeu se arriscou ao não colocar em campo um dos destaques das duas últimas partidas. O atacante Jordy Caicedo começou no banco, segundo o técnico, por estratégia. A ideia era poupá-lo para a maratona de jogos que o time tem pela frente.

O escolhido para atuar na vaga de Caicedo foi Ruy. O meia atuou centralizado, com Felipe Gedoz à esquerda e Thiaguinho, substituto do suspenso Wesley, à direita. A ideia era dar mais controle de bola ao meio-campo rubro-negro.

O problema foi que isso, simplesmente, não aconteceu. Com Ruy em péssima noite e Gedoz abaixo do seu habitual, o Leão recuou, pouco manteve a posse de bola e apostou na ligação direta para Anselmo Ramon ou nas escapadas em velocidade de Thiaguinho.

A estratégia só deu certo uma vez, aos 21 minutos, quando Thiaguinho disparou pela direita e cruzou na área. A bola sobrou para Gedoz na ponta esquerda, que cortou para a linha de fundo e bateu cruzado. Jori espalmou para fora.

No geral, foi um primeiro tempo de baixíssimo nível técnico. O América-MG só assustou em chutes de fora da área, aos 28, com Júnior Viçosa, e aos 37, com Felipe Azevedo.

Não aproveitou

No intervalo Amadeu reviu a estratégia e voltou com o equatoriano no lugar de Ruy. Só que o problema apresentado no primeiro tempo piorou. O Leão recuou ainda mais, tomou pressão do Coelho e passou a rifar a bola da zaga sempre que podiam.

Parte dessa postura veio por conta de um susto ainda no princípio da etapa final. Aos cinco, Matheusinho cruzou da direita e a bola sobrou na entrada da área para Geovane, que chutou no travessão de Martín Rodríguez.

Essa pressão do Coelho durou até os 20 minutos, quando o volante Zé Ricardo fez falta em Lucas Cândido no meio-campo e recebeu o segundo cartão amarelo.

O fim da pressão do América-MG não significou uma evolução rubro-negra. A equipe de Amadeu teve a posse de bola, mas demonstrou a sua baixa qualidade técnica. Pouca criatividade nas jogadas, erros de passe, dribles equivocados.

O Leão só assustou aos 31, quando Eron cruzou da direita, Jori cortou para o meio da área e por pouco Caicedo não alcançou o rebote. E aos 39 o mesmo Eron cruzou da direita, mas o goleiro do Coelho defendeu antes que Marcelo chegasse.

VITÓRIA 0X0 AMÉRICA-MG - 17ª RODADA DA SÉRIE B 2019

Vitória: Martín Rodríguez, Van, Everton Sena, Ramon e Capa; Baraka, Lucas Cândido, Ruy (Jordy Caicedo) e Felipe Gedoz; Thiaguinho (Marcelo) e Anselmo Ramon (Eron). Técnico: Carlos Amadeu

América-MG: Jori, Leandro Silva, Paulão, Ricardo Silva e João Paulo; Zé Ricardo e Juninho; Geovane (Willian Maranhão), Felipe Azevedo e Matheusinho (Diego Ferreira); Júnior Viçosa (Neto Berola). Técnico: Felipe Conceição.

Estádio: Barradão

Público: 9.772 pagantes

Renda: R$ 153.541,00

Cartão amarelo: Lucas Cândido (Vitória)

Cartão vermelho: Zé Ricardo (América-MG)

Arbitragem: Rodrigo Batista Raposo, auxiliado por Luciano Benevides de Sousa e Lucas Torquato Guerra (trio do DF)