Vitória não quis renovar com artilheiro do time em 2019; entenda

O Vitória não manifestou qualquer interesse em manter seu artilheiro de 2019 para a temporada de 2020. E, se o Leão não quis, não demorou para aparecer interessado: Anselmo Ramon está apalavrado com a Chapecoense.

O caso diz muito sobre o que foi a temporada rubro-negra. Contratado em maio, Anselmo Ramon precisou marcar apenas sete gols na Série B (ele não disputou outras competições) para alcançar o status de maior goleador da equipe no ano. Também não foi unanimidade: chegou a perder a posição para o equatoriano Jordy Caicedo em algumas rodadas.

O Verdão do Oeste estava à procura de um centroavante de ofício para disputar o Campeonato Catarinense e a Série B no ano que vem, na qual será concorrente do Vitória. A posição ficou com desfalque já que o clube devolveu Everaldo para o Querétaro, do México - ele está de saída para o Kashima Antlers, do Japão. Outra opção seria Henrique Almeida, mas a Chape e o atleta negociam a rescisão. Surgiu então a ideia de Anselmo Ramon, que demonstrou interesse em atuar pelo time.

Aos 31 anos, nascido em Camaçari e revelado na base do Bahia, Anselmo Ramon teve seu maior destaque no Cruzeiro, onde foi campeão brasileiro em 2013. Por lá, somou 83 jogos e 25 gols em três temporadas, entre 2011 e 2013. No Brasil, jogou ainda por Guarani, Avaí, Rio Branco-SP, Oeste e Cabofriense. Também atuou na China, no Japão e na Romênia.

Apesar do status de artilheiro do Vitória em 2019, os números de Anselmo Ramon dão embasamento para entender por que a diretoria não demonstrou interesse na renovação de contrato.

Ao longo da Série B, Anselmo Ramon atuou em 32 jogos, sendo 27 deles como titular. Marcou sete gols. O segundo foi Jordy Caicedo, que balançou as redes adversárias em seis oportunidades, mas precisou de 21 partidas, sendo apenas dez como titular.

Além disso, a idade é outro fator a ser levado em consideração. Enquanto Anselmo tem 31 anos, Jordy fez 22 em novembro e Eron tem 21, o que aumenta o valor de mercado de ambos e o potencial de lucro em caso de venda.

Há ainda outro jogador da posição que estará a serviço do clube em 2020: Léo Ceará. Emprestado ao CRB, ele foi o terceiro na lista de artilheiros da Série B deste ano com 14 gols (em 32 partidas, sendo 31 como titular) e retorna à Toca do Leão. Está com 24 anos.

O técnico Geninho tem ainda para o ataque - porém não como centroavantes - Felipe Garcia, Ruan Levine, Negueba e o recém-contratado Alisson Farias, que jogou com Léo Ceará no CRB e assinou com o rubro-negro até dezembro de 2021.