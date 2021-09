Vitória não tem como sair da zona de rebaixamento na próxima rodada

Sem tempo para lamentar o empate sem gols com o Botafogo, o Vitória já volta a entrar em campo no sábado (2), às 16h, quando visita o Goiás, no estádio da Serrinha, em jogo válido pela 28ª rodada da Série B do Brasileiro. Em situação delicada na competição, o rubro-negro precisa do triunfo para iniciar uma reabilitação no campeonato.

No entanto, mesmo que consiga vencer os donos da casa, o Vitória não deixará a zona de rebaixamento. Em 18º lugar, com 26 pontos, o Leão não tem como sair do grupo de degola na próxima rodada. Isso porque o Brusque, primeiro time fora do Z4, na 16ª posição, soma os 29 pontos que o rubro-negro pode alcançar, mas tem oito triunfos, contra quatro da equipe baiana.

Diante do Goiás, o Vitória vai tentar acabar com uma sequência incômoda. O rubro-negro não vence há cinco rodadas na Série B. Além disso, já são quatro jogos sem marcar gols. A última vez que o time comandado por Wagner Lopes comemorou um triunfo foi na 22ª rodada, no dia 4 deste mês, quando bateu o Operário por 1x0, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, no Paraná.