Vitória não terá Felipe Gedoz e Lucas Cândido contra o São Bento

O técnico Carlos Amadeu tem dois desfalques confirmados para a partida contra o São Bento, terça-feira (17), às 21h30, pela 23ª rodada da Série B. O jogo será disputado no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, no interior de São Paulo.

O meia Felipe Gedoz foi expulso na derrota de 1x0 para o Guarani, no sábado, e cumprirá suspensão automática. Se mantiver o esquema com três volantes e um meia, Amadeu pode promover a entrada de Ruy no setor de meio-campo. Outra opção é o atacante equatoriano Jordy Caicedo, mas, nesse caso, o treinador teria que alterar o desenho tático do time.

Outro desfalque é o volante Lucas Cândido. Ele levou o terceiro cartão amarelo e também está fora. Léo Gomes é o principal candidato a ficar com a vaga.

“A gente vai jogar em campo desconhecido. Vai ter que se adaptar. Faz parte da profissão. E as perdas por cartões e lesões são inerentes ao futebol; tem que fazer a troca e esperar que quem entre corresponda”, explicou Amadeu, sem dar pistas dos substitutos.

Rival do Vitória amanhã, o São Bento vive fase complicada no campeonato. O time é o lanterna da competição, com 20 pontos. São quatro rodadas consecutivas sem vencer, com três derrotas e um empate no período.

Carlos Amadeu, apesar disso, projeta que não terá vida fácil. O treinador fez questão de motivar os seus jogadores e pediu um pouco de paciência ao torcedor rubro-negro.

“Encontrei um vestiário muito bom. Vale a pena apoiar o clube, o torcedor entender e apoiar pelo momento. Aqui tem um grupo de homens trabalhando para reverter a situação. Nós temos limitações e compreendemos elas. Estamos superando com trabalho e dedicação”.