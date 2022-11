Vitória negocia com meia e lateral direito para temporada 2023

Dois jogadores estão na mira do Vitória para a temporada 2023. O clube está em negociação com o meia Diego Torres e o lateral direito Railan. A diretoria rubro-negra confirma o interesse nos atletas. A pré-temporada está marcada para iniciar no próximo dia 28, na Toca do Leão.

Railan tem 22 anos e está defendendo o Vila Nova na Série B do Brasileiro. Sem risco de rebaixamento ou chance de acesso, o clube goiano vai entrar em campo pela última vez no nacional no domingo (6), às 18h30, contra o Sport. O lateral direito entrou em campo na competição em 13 oportunidades, apenas duas como titular.

Railan está emprestado ao Vila Nova, mas pertence ao Jacuipense, clube com o qual disputou nesta temporada o Campeonato Baiano e a Série D do Brasileiro. Foram 42 partidas este ano somando os dois times. O lateral direito também tem no currículo passagem pelo sub-20 do Bahia, entre 2018 e 2020.

O meia argentino Diego Torres é mais experiente. Aos 31 anos, ele defende o Novorizontino. A equipe paulista disputa a Série B do Brasileiro e luta contra o rebaixamento. Ele fez 26 jogos, 20 deles como titular, e marcou três gols. No futebol verde e amarelo desde 2018, o meia também já vestiu as camisas de Chapecoense e CRB-AL.

O Vitória não tem no elenco jogadores de ofício para a lateral direita. Os contratos de Alemão, Iury e Daniel Bolt, que fizeram parte da equipe em 2022, foram encerrados e o clube não teve interesse na renovação. Dionísio e Eduardo são as opções de meias que seguem no grupo. Gabriel Honório, Gabriel Santiago e Ruan Nascimento atuam mais na função de meia-atacante.

Impedido de registrar

Apesar das negociações, o Vitória está impedido de registrar novos atletas porque sofreu duas punições da Fifa em decorrência de dívidas com clubes estrangeiros. O Leão pode até contratar novos jogadores, mas eles só poderão entrar em campo após liberação do órgão máximo do futebol.

O rubro-negro deve 350 mil dólares (cerca de R$ 1,8 milhão) ao Boca Juniors, da Argentina, e 580 mil dólares (aproximadamente R$ 3 milhões) ao Universidad Católica de Quito, do Equador. As pendências financeiras são referentes às contratações de Walter Bou, em 2018, e Jordy Caicedo, em 2019, respectivamente.

O Vitória já chegou a um acordo verbal com o Universidad Católica de Quito para o pagamento da dívida de forma parcelada, mas aguarda o envio de documentação para que o acerto seja oficializado. Mesmo assim, o Leão seguirá impedido de registrar atletas até que equacione também a dívida com o Boca Juniors. A agremiação argentina quer o pagamento na íntegra.

A estreia do Vitória em 2023 é no dia 5 de janeiro, contra o o Cordino, de Barra do Corda, no Maranhão, na pré-Copa do Nordeste. Além do regional, o Vitória vai disputar também o Campeonato Baiano, a Copa do Brasil e a Série B do Brasileiro.