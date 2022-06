Vitória nunca perdeu para o Botafogo-SP no Barradão

Na briga para subir na tabela de classificação e se distanciar da zona de rebaixamento da Série C do Brasileiro, o Vitória recebe o Botafogo-SP, no Barradão, domingo (19), às 17h, quando vai tentar manter um tabu. O rubro-negro nunca perdeu para o adversário dentro de seu estádio.

Foram três duelos em Salvador, com dois triunfos do Leão e um empate. O primeiro aconteceu no Brasileirão de 1999. Treinados por Toninho Cerezo, Cláudio Tauá, Tuta e Baiano garantiram a vitória por 3x2 e a festa na arquibancada. Paulo César marcou duas vezes para o time paulista.

Depois, as equipes só voltaram a se encontrar no Barradão na Série B de 2019, quando não saíram do 0x0. O Vitória era comandado por Carlos Amadeu. Já na edição da segunda divisão de 2020, melhor para o Leão: 1x0 com gol de Róbson. Rodrigo Chagas estava na área técnica.

A superioridade histórica do Vitória diante do Botafogo-SP só é registrada no Barradão. Na estatística geral, o time paulista leva a melhor por ter vencido os três jogos dentro de seus domínios.

No Brasileirão de 2001, o Botafogo-SP bateu o Vitória por 2x0. Na Série B de 2019, venceu por 3x1, e na de 2020, por 2x1. Será a primeira vez que as equipes vão se enfrentar numa Série C e o encontro acontece num momento em que ambas vivem situação pouco confortável na competição.

Vitória e Botafogo-SP têm os mesmos 11 pontos, após cada um vencer três, empatar duas e perder cinco partidas na primeira fase do torneio nacional. O aproveitamento é de apenas 36.7%. O Leão só leva a melhor no saldo de gols. Como marcou nove tentos e sofreu outros nove, está com o saldo zerado. O time paulista balançou a rede em 12 oportunidades e teve as traves vazadas em 15 ocasiões. Por isso, tem saldo negativo de -3.

O Vitória está no 13º lugar e o Botafogo-SP em seguida, na 14ª posição. A diferença para a zona de rebaixamento é de apenas um ponto. O Confiança está na 17ª colocação e tem 10 pontos. A distância para o G8, grupo de times que brigarão pelo acesso na próxima fase do torneio, é de cinco pontos. O São José-RS, 8º colocado, soma 16.