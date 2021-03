Vitória oficializa a contratação do atacante Ygor Catatau

O atacante Ygor Catatau é oficialmente do Vitória. Nesta segunda-feira (8), o Leão anunciou a contratação do jogador, que atuou na temporada passada pelo Vasco, emprestado pelo Madureira. O vínculo com o rubro-negro é válido até o fim da Série B do Campeonato Brasileiro de 2021.

Catatau, de 25 anos, já vinha treinando na Toca do Leão. Ele, aliás, está apto para estrear com a camisa do Vitória, já que teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta segunda-feira. O próximo jogo do time será nesta terça-feira (9), às 19h15, contra o Águia Negra, no Mato Grosso do Sul, pela primeira fase da Copa do Brasil.

Ygor Catatau já teve o nome publicado no BID

(Foto: Reprodução)

Pelo Vasco, o atacante participou de 19 partidas, sendo 15 pela Série A, e marcou um gol. O vínculo do jogador com o time de São Januário venceu na semana passada, e o cruz-maltino, que tinha prioridade, chegou a negociar a permanência de Catatau. Mas a proposta salarial do Leão pesou e foi considerada mais vantajosa. A equipe carioca, inclusive, foi rebaixada e será rival do Vitória na próxima edição da segunda divisão.

No currículo do atleta, além de Vasco e Madureira, há ainda passagens pelo Boa Esporte e Barra da Tijuca.

Bem-vindo ao Esporte Clube Vitória!#PegaLeao #SouNego pic.twitter.com/iQekHjF5NC — EC Vitória (@ECVitoria) March 8, 2021

Catatau é o quarto reforço oficializado pelo Vitória para a temporada 2021. Antes, o clube anunciou as chegadas do centroavante Walter, de 31 anos, do atacante Aníbal, de 20 anos, e do volante João Pedro, 21 anos.

Além do quarteto, o Leão tem acertos encaminhados com o lateral esquerdo Roberto, de 30 anos, campeão da Série B pela Chapecoense na temporada 2020; com o lateral direito Raul Prata, ex-Sport, de 33 anos; e com o atacante Wesley Pionteck, de 24 anos. Este último foi condenado em outubro de 2019 a um ano e quatro meses em regime aberto por lesão corporal após agredir a namorada.