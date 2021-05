Vitória oficializa contratação de uruguaio Pablo Siles

O Vitória anunciou na tarde desta sexta-feira (14) a contratação do volante uruguaio Pablo Siles. O jogador de 23 anos foi emprestado pelo Danubio ao rubro-negro até dezembro deste ano com opção de compra. O clube do Uruguai já havia oficializado a transferência na quarta-feira (12) através de nota publicada no site da agremiação.

Antes de se transferir para o Vitória, Pablo Siles renovou contrato com o Danubio, clube que o revelou, até junho de 2023. O volante se profissionalizou em 2017. De lá pra cá, vestiu a camisa do time uruguaio 66 vezes e marcou um gol.

Pablo Siles é o quinto jogador contratado pelo Vitória para reforçar o elenco na Série B do Brasileiro. Antes dele, o clube já havia anunciado o também volante Lucas Silva e o meia Bruno Oliveira, vindos da Caldense, e os atacantes Samuel Granada, ex-Fluminense, e Guilherme Santos, ex-Atlético-MG.

O Vitória estreia na Série B do Brasileiro no próximo dia 28. O rubro-negro visitará o Guarani, às 19h, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas.