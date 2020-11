Vitória oficializa desligamento de Thiago Carleto

Agora é também oficial. O lateral esquerdo Thiago Carleto não faz mais parte do elenco do Vitória. O clube anunciou no site oficial que a rescisão foi assinada. "O Esporte Clube Vitória comunica, oficialmente, que entrou em acordo amigável e finalizou o contrato com o profissional Thiago Carleto, que iria até o final do Campeonato Brasileiro da Série B", diz um trecho da nota.

Contratado em outubro do ano passado, Thiago Carleto assumiu a titularidade da lateral esquerda de forma absoluto, se tornou um dos líderes do grupo e, por muitas vezes, usou a braçadeira de capitão. Garçom do time na temporada, ele era o homem das bolas paradas do Vitória.

Apesar das boas atuações na temporada passada, o jogador começou a ser cobrado por falhas defensivas este ano, foi liberado dos treinamentos antes do jogo contra o Figueirense e sequer foi relacionado para o jogo contra a equipe catarinense.

Confira a seguir o comunicado publicado pelo Vitória, sábado (21), no site oficial do clube:

"COMUNICADO

Vitória oficializa o desligamento do jogador Thiago Carleto

O Esporte Clube Vitória comunica, oficialmente, que entrou em acordo amigável e finalizou o contrato com o profissional Thiago Carleto, que iria até o final do Campeonato Brasileiro da Série B.

O distrato foi assinado pelo jogador e desejamos a ele sucesso no prosseguimento da carreira".