Vitória oficializa primeira contratação para 2020: Rafael Carioca

O Vitória confirmou nesta quarta-feira (12) a sua primeira contratação para a temporada 2020. Segundo o site oficial do clube, o lateral esquerdo Rafael Carioca, campeão da Série B pelo Bragantino, assinou pré-contrato e vai se apresentar com o restante do elenco no dia 2 de janeiro.

O atleta, que estava livre após o fim da Série B, assinou contrato com o rubro-negro até o final de 2020.

Rafael tem 27 anos e foi revelado pelo Fluminense, mas nunca atuou profissionalmente pelo clube carioca. Antes do Bragantino, passou por Vila Nova, Internacional, Resende, Caxias, Paraná, Ceará, CRB e Red Bull Brasil.

No Bragantino o lateral esquerdo não foi titular absoluto, mas foi figura frequente na campanha do título da Série B. Disputou 17 jogos, revezando na posição com Edimar Fraga, que fez 23 jogos.

Rafael Carioca foi o terceiro maior garçom do Bragantino na Série B com quatro assistências - mesmo tendo atuado por cerca de metade dos minutos do líder do ranking (Claudinho, meia, com 11) e do segundo colocado (Aderlan, lateral direito, com 7).

No Vitória, ele disputará posição com Thiago Carleto, um dos seis atletas que renovaram contrato após o fim a temporada 2019. Os outros foram os laterais direitos Jonathan Bocão e Van, os volantes Gabriel Bispo e Romisson e o atacante Felipe Garcia.

O elenco vai iniciar a pré-temporada no dia 2 de janeiro. A estreia no Campeonato Baiano - que o Leão disputará com time sub-23 - está marcada para o dia 15, contra o Jacobina, no Barradão. Na Copa do Nordeste, o primeiro jogo será no dia 25, contra o Fortaleza, também em casa.