Vitória pede cuidado com idosos durante pandemia

Geninho, Arturzinho, André Catimba, Isaura Maria, Walter Pinheiro, Roberto Watt, Alexi Portela, Paulinho Boca de Cantor e Rosicleide foram alguns dos convocados pelo Vitória para pedir aos torcedores que tomem cuidado com os idosos durante a pandemia do novo coronavírus.

Em vídeo publicado nas redes sociaias do Leão, o clube alerta que as pessoas acima de 60 anos fazem parte do grupo de risco da COVID-19.

Por prevenção, o Vitória suspendeu todas as atividades da Toca do Leão desde o último dia 18. Todos os funcionários e jogadores do clube estrarão de férias coletivas a partir de quarta-feira (1º), a princípio, pelo período de 20 dias.

Com a paralisação dos Campeonatos, a diretoria rubro-negra optou por desmontar o time de aspirantes, que vinha representando o clube no Campeonato Baiano. Consequentemente, o técnico Agnaldo Liz foi demitido. A equipe principal, treinada por Geninho, é responsável pela Copa do Nordeste e Copa do Brasil.