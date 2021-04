Vitória pega 4 de Julho para confirmar classificação no Nordestão

O Vitória está bem perto da classificação para as quartas de final da Copa do Nordeste. Restando apenas uma rodada para o fim da fase de grupos, o Leão depende só dele e um triunfo garante a vaga. Mas é preciso fazer sua parte para evitar sustos.

O duelo será neste sábado (10), às 16h, contra o piauiense 4 de Julho, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina. Apesar de ser o visitante, o rubro-negro é o favorito da partida. Não só pela tradição e diferença de orçamento, mas por estar invicto na temporada há nove jogos. Vem de duas vitórias seguidas - sobre o Treze, por 3x1, pelo Nordestão, e Rio Branco-ES, por 2x0, pela Copa do Brasil.

No regional, o Leão faz uma campanha sólida. São três vitórias, três empates e uma derrota. Com 12 pontos, a equipe chega para a 8ª rodada na vice-liderança do Grupo B.

Já o 4 de Julho faz uma primeira fase ruim e ocupa o penúltimo lugar no Grupo A, com sete pontos. Esta, aliás, é a temporada de estreia do time na Copa do Nordeste. O alvirrubro ainda tem chances matemáticas de classificação para as quartas de final, porém o cenário é improvável. Teria que ganhar do Vitória e torcer por derrota do Sampaio Corrêa e no máximo empates de Treze e Confiança.

As contas do Leão

O Vitória, se ganhar, já se classifica. Caso empate, precisa que ao menos um dos três times que estão logo abaixo - Altos (3º colocado), CSA (4º) e ABC (5º), os três com 10 pontos - não vença. E mesmo que esse cenário aconteça, o Leão ainda pode avançar por causa do saldo de gols. Para isso, o rubro-negro, que tem saldo de 3, não pode ter a diferença superada por CSA ou ABC, ambos com 1.

Uma eventual derrota também pode manter a vaga do Vitória. Neste caso, será preciso torcer para que ao menos um time entre Altos, CSA e ABC, não ganhe. Nesta rodada, todos serão visitantes.

O Leão encerrou a preparação na sexta-feira, com treino no estádio Albertão, já em Teresina. O técnico Rodrigo Chagas separou os titulares e comandou um trabalho tático. Em seguida, houve uma atividade de bola parada.

O treinador não conta com o lateral esquerdo Pedrinho, expulso contra o Treze. Roberto herdará a vaga. Quem também será desfalque é o atacante Walter, que não viajou para o Piauí e ficou em Salvador por uma decisão da comissão técnica.

“Muita gente perguntando por que eu não viajei. Gente, isso vai acontecer mais vezes. Estou em treinamento, me cuidando, treinando. A gente ia ficar quatro dias longe, quatro dias sem treinar. O que achou melhor? Ficar em Salvador, treinar sábado, domingo. Não estou aqui à toa, estou trabalhando. Treinei ontem [quinta-feira] de manhã e à tarde. Hoje [sexta] de manhã. Sábado, vou treinar de manhã e à tarde. E domingo de manhã. Só para explicar. Não estou à toa, não estou de brincadeira aqui. Estou trabalhando para chegar no meu peso”, explicou o atacante, nas redes sociais.

A provável escalação: Lucas Arcanjo, Raul Prata, Marcelo Alves, Wallace e Roberto; Gabriel Bispo, Cedric e Alisson Farias; Vico, Samuel e David.