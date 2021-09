Vitória perde Fernando Neto e Marcinho contra o Botafogo; veja opções

Além da derrota para o Londrina por 1x0, neste sábado (25), no Estádio do Café, ganhou dois problemas para montar o time que entra em campo na próxima quarta-feira (29), contra o Botafogo, no Barradão.

O volante Fernando Neto e o atacante Marcinho receberam o terceiro cartão amarelo e está fora do confronto com o clube carioca.

No ataque, o técnico Wagner Lopes tem entre as opções os atacantes David, Alisson e Manoel. O último estreou pelo rubro-negro no segundo tempo da derrota para o Londrina.

Já para a vaga de Fernando Neto, uma opção pode ser João Pedro, que assim como Bruno Oliveira, volta a ficar à disposição após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Cedric também disputa a posição.

Com 25 pontos, o Vitória perdeu a chance de sair da zona de rebaixamento e completou a 11ª rodada seguida entre os últimos quatro colocados da segundona.