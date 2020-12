Vitória perde lateral, mas tem retorno de Léo Ceará contra Cruzeiro

Depois de ficar no empate por 3x3 com o Cuiabá, na noite desta terça-feira (8), na Arena Pantanal, o Vitória agora volta às atenções para o duelo contra o Cruzeiro, nesta sexta-feira (11), às 21h30, no Barradão.

A partida contra o time mineiro vai marcar a estreia do técnico Mazola Júnior no comando do clube e o treinador vai poder contar com um retorno importante.

Artilheiro da equipe na Série B com 12 gols, Léo Ceará volta a ficar á disposição no rubro-negro após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo e desfalcar a equipe contra o Cuiabá.

Já o zagueiro Wallace e o goleiro Ronaldo, que estão no departamento médico, seguem como dúvidas.

Por outro lado, Mazola não poderá contar com o lateral direito Léo. Ele recebeu o terceiro cartão amarelo e vai cumprir suspensão.

Com 33 pontos, o Vitória é o atual 14º colocado da Série B. Já o Cruzeiro é o 11º, com 35.