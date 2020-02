Vitória perde no Brasileiro Feminino para o Minas Icesp

As meninas do Vitória seguem sem vencer no Campeonato Brasileiro Feminino de futebol. Na tarde deste domingo (16), no Barradão, as Leoas perderam por 1x0 para o Minas Icesp, equipe do Distrito Federal.

O duelo começou às 15h, pouco antes da bola rolar para Vitória x Freipaulistano pela 4ª rodada da Copa do Nordeste de futebol masculino. O gol do Minas Icesp foi marcado por Luíza, aos 46 do 1º tempo.

Foi a terceira derrota das meninas rubro-negras na competição. O Vitória perdeu por 7x0 para o Avaí/Kindermann-SC, na estreia, e por 4x0 para o Palmeiras na segunda rodada. Com isso, o rubro-negro é o lanterna da competição.

Apesar de se tratar de um campeonato profissional, o Vitória optou por disputar a elite do Brasileiro Feminino em 2020 com um time inteiramente sub-17. No ano passado, com uma equipe profissional, as Leoas terminaram em 9º lugar, sendo a melhor equipe do Nordeste.

As meninas do Vitória voltam a campo no domingo (1º), às 15h. Elas enfrentarão o São José-SP, no estádio Martins Pereira.