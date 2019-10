Vitória perde seu trio de criação titular para enfrentar o Cuiabá

Não são poucos os problemas do técnico Geninho para o duelo de sexta-feira (11), fora de casa, contra o Cuiabá. O comandante rubro-negro perdeu o trio de criação titular que venceu o Oeste por 3x1 na última terça-feira (8), no Barradão.

O meia Felipe Gedoz foi vetado da partida por conta de uma torção no tornozelo direito. Ele havia sido substituído no intervalo da partida do Oeste com dores e se reapresentou na Toca do Leão na tarde desta quarta-feira (9) com o local bastante inchado.

Geninho já não contaria com os pontas Felipe Garcia e Wesley, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Com isso, ele não contará com ninguém do 'tridente' que municiou o centroavante Jordy Caicedo.

A lista de desfalques não param por aí. O volante Rodrigo Andrade, com um trauma no pé direito, e o lateral esquerdo Capa, com lesão muscular na coxa direita, também foram vetados pelo departamento médico.

O meia Ruy, também com lesão muscular, porém mais grave, é outro desfalque. A boa notícia é que o volante Baraka treinou normalmente e pode reforçar a equipe.

Com tantas baixas, a lista de relacionados para enfrentar o Cuiabá só sairá na manhã desta quarta-feira (10), pouco antes do embarque para a partida, que acontecerá às 12h50. Antes, a equipe faz o último treino na Toca do Leão a partir das 8h.