Vitória perde volantes para próximo duelo da Copa do Nordeste

Como se não bastassem os desfalques que tem por lesões, o técnico Rodrigo Chagas terá mais dois problemas para o próximo duelo do Nordestão. No domingo (4), o rubro-negro recebe o Treze, pela 7ª e penúltima rodada da primeira fase.

Os volantes João Pedro e Gabriel Bispo, atuais titulares do meio-campo, estão suspensos. O primeiro recebeu o terceiro cartão amarelo no empate em 0x0 com o Confiança neste sábado (27), enquanto o segundo foi expulso na etapa final.

Com um detalhe: Gabriel foi expulso por ter recebido dois cartões amarelos no jogo. Pelo primeiro, já estaria suspenso da partida. Como o vermelho anula os amarelos, ele entrará pendurado na última rodada, diante do 4 de Julho, no dia 10 de abril.

Sem eles, Rodrigo Chagas tem à disposição apenas o volante Maykon Douglas e o lateral direito Cedric, que também atua no meio-campo. O técnico pode puxar garotos da base, como Paulo Vítor e Figueiredo.

Guilherme Rend e Fernando Neto, que fazem parte do time principal, estão lesionados. Além deles, estão machucados os meias Eduardo e Gabriel Santiago, além dos atacantes Vico e Wesley Pionteck.