Vitória pode se classificar na Copa do Nordeste contra o River

O torcedor rubro-negro pode comemorar com antecedência a classificação às quartas de final da Copa do Nordeste neste domingo (15). É que o Vitória pode garantir vaga na penúltima rodada da fase de grupos diante do River, às 15h30, no Barradão.

Para isso, é fundamental fazer o dever de casa e vencer o River. O segundo passo é que Ceará e Imperatriz não ganhem seus jogos. O time maranhense recebe o ABC, sábado (14), às 20h, no estádio Frei Epifânio. A equipe cearense também joga em casa, contra o Sport, no Castelão, em Fortaleza, no domingo (15), às 15h30.

Com 10 pontos, o Vitória é o quarto colocado do Grupo B. O Ceará soma oito e aparece em quinto lugar. O Imperatriz tem sete e está na sexta colocação.

Confiança, com 13 pontos, Náutico, com 11, e Santa Cruz, com 10, ocupam as três primeiras colocações, sendo que o Santa já jogou na rodada - venceu o Botafogo-PB por 3x0. Quatro times de cada grupo avançam às quartas de final.

ALERTA

Assim como um triunfo pode garantir a vaga do Vitória antecipadamente, um tropeço neste momento da competição pode complicar os planos do rubro-negro. Se não vencer o River, o Leão corre risco de ser ultrapassado por Ceará e Imperatriz e deixar a zona de classificação faltando apenas uma rodada para o fim da fase de grupos.

Os números do River, no entanto, não assustam. A equipe piauiense é a lanterna Grupo A, com quatro pontos, e foi goleada na rodada passada pelo Ceará, por 4x0, em Teresina. Foi a quarta derrota seguida. Antes, havia perdido para América-RN, Confiança e Imperatriz.