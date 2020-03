Vitória põe em jogo contra o ABC sua invencibilidade no ano

O Vitória coloca em jogo a sua invencibilidade na Copa do Nordeste e na temporada neste domingo (8), às 18h, na Arena das Dunas. O adversário é o ABC, em duelo válido pela 6ª rodada do regional.

O rubro-negro é um dos quatro invictos dentro do Nordestão. Além do Leão, Botafogo-PB (do Grupo A), Confiança e Ceará (do Grupo B, mesmo do Vitória) ainda não foram derrotados na competição.

São duas vitórias e três empates. Considerando apenas os jogos do time principal, a equipe de Geninho está invicta na temporada. Além dos duelos do regional, empatou com o Imperatriz-MA em 0x0 pela Copa do Brasil e venceu o Lagarto-SE por 3x1 pela mesma competição.

Geninho tem o desfalque de dois titulares para a partida. O meia Fernando Neto ainda não se recuperou de lesão muscular e está fora. Léo Ceará recebeu o terceiro cartão amarelo e também não joga.

O lateral esquerdo reserva Rafael Carioca recebeu o cartão vermelho quando estava no banco de reservas contra o CRB. O zagueiro Gabriel Furtado e o atacante Felipe Garcia ainda não se recuperaram de suas lesões.

O atacante Eron foi convocado do time de transição para reforçar, já que Ceará está fora. Ele é o artilheiro do Vitória em 2020, com quatro gols – considerando as duas equipes.

Geninho só tem dúvidas no meio-campo, com Jean, Rodrigo Andrade e Gerson Magrão disputando duas vagas.

O time titular deve ser formado por Ronaldo; Jonathan Bocão, João Victor, Maurício Ramos e Thiago Carleto; Guilherme Rend, Rodrigo Andrade e Gerson Magrão; Vico, Júnior Viçosa e Alisson Farias.