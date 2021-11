Vitória precisa ultrapassar três times para escapar da queda; veja caminho

O Vitória tem uma missão difícil nas rodadas derradeiras da Série B do Brasileiro: ultrapassar três adversários que, assim como ele, também lutam contra o rebaixamento. Vice-lanterna da competição, o rubro-negro precisa deixar Confiança, Londrina e Brusque para trás se quiser permanecer na segunda divisão no próximo ano. Pra complicar o desafio, o Leão já não depende apenas das próprias forças. Por isso, será preciso secar os rivais.

Com 34 pontos, o Vitória tem 97,7% de risco de rebaixamento. O cálculo da probabilidade é do departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que estuda os números do futebol brasileiro. O primeiro dos quatro desafios que o Leão tem pela frente é contra o Vasco, quarta-feira (10), às 21h30, em São Januário, no Rio de Janeiro.

O jogo vale muito para o time baiano, mas nem tanto para o carioca. Depois da goleada por 4x0 sofrida diante do Botafogo, as chances do cruzmaltino conquistar o acesso caíram para 0,04%. Como já não há risco de queda, o Vasco basicamente vai cumprir tabela nas quatro partidas restantes da Série B.

“Independente do resultado do Vasco, a gente já tinha em mente que esses quatro jogos que temos, temos que vencer os quatro. A gente está focado e vai enfrentar esses quatro jogos como uma final”, prometeu o goleiro Lucas Arcanjo.

O Vitória também terá um outro adversário que já não tem mais pretensões no campeonato, o Vila Nova, na última rodada. A equipe goiana ocupa a 10ª posição, com 44 pontos. Não tem chance de subir e só 0,16% de chance de cair. O jogo será no Barradão.

A outra partida como mandante é contra o Cruzeiro, após o duelo com o Vasco. A equipe mineira ocupa atualmente a 12ª colocação, com 43 pontos. Assim como o Vila, não tem chance de subir e o risco de rebaixamento é improvável, de 0,78%.

O único adversário do Leão que ainda briga por alguma coisa é o CRB, que tem 20,4% de chance à Série A. O jogo, agendado para a penúltima rodada, será no estádio Rei Pelé. A equipe alagoana está em 6º lugar, com 54 pontos.

“O jogo é jogado dentro de campo. Enquanto tiver 1% de chance de ficar, a gente vai acreditar. O torcedor pode esperar isso da gente”, prometeu Lucas Arcanjo.

Rivais

A situação do Vitória é bastante crítica, mas o caminho dos outros três times que estão bastante ameaçados de rebaixamento não está fácil. Aqui não citaremos o lanterna Brasil de Pelotas, pois já está rebaixado.

Com os mesmos 34 pontos do Vitória, porém três triunfos a mais, o Confiança está na 18ª colocação. Pela frente, a equipe sergipana vai encarar Náutico, CSA, Ponte Preta e Remo. Os dois últimos ainda correm risco de rebaixamento e o time alagoano tem boa chance de acesso.

Dono de 38 pontos, o Londrina está na 17ª posição. Tem a mesma pontuação do Brusque, primeiro time fora do Z4, em 16º lugar. No caminho do Londrina, CRB, Ponte Preta, Vila Nova e Vasco. Como já citamos anteriormente, o primeiro batalha pelo acesso, o segundo ainda corre risco de queda e os dois últimos já não brigam por nada mais no campeonato.

Por fim, o Brusque tem pela frente Cruzeiro, CRB, Operário e Goiás. Como já foi mostrado, a equipe mineira já não tem pretensões. O time paranaense vai praticamente pelo mesmo caminho. Em 13º lugar, com 42 pontos, está com somente 5,8% de risco de rebaixamento. O CRB briga pelo acesso, assim como o Goiás, com 55 pontos e 42,2% de probabilidade de estar na Série A no ano que vem.

O caminho dos quatro clubes mais ameaçados de rebaixamento:

Vitória

19º colocado, 34 pontos

Risco de rebaixamento: 97.7%

Jogos:

Vasco x Vitória - São Januário

Vitória x Cruzeiro - Barradão

CRB x Vitória - Rei Pelé

Vitória x Vila Nova - Barradão

Confiança

18º colocado, 34 pontos

Risco de rebaixamento: 86.5%

Jogos:

Confiança x Náutico - Batistão

CSA x Confiança - Rei Pelé

Confiança x Ponte Preta - Batistão

Remo x Confiança - Baenão

Londrina

17º colocado, 38 pontos

Risco de rebaixamento: 52.5%

Jogos:

CRB x Londrina - Rei Pelé

Londrina x Ponte Preta - Estádio do Café

Vila Nova x Londrina - OBA

Londrina x Vasco - Estádio do Café

Brusque

16º colocado, 38 pontos

Risco de rebaixamento: 43.4%

Jogos:

Cruzeiro x Brusque - Mineirão

Brusque x CRB - Augusto Bauer

Brusque x Operário - Augusto Bauer

Goiás x Brusque - Serrinha