Vitória prepara barca com seis saídas; Alisson Cassiano já se despediu

A eliminação precoce no Campeonato Baiano, ainda na fase de grupos, segue surtindo efeito no Vitória. Após a demissão do técnico Dado Cavalcanti e a chegada de Geninho, outras restruturações estão sendo preparadas, para a disputa da Série C. Entre elas, não apenas novas contratações, como também uma série de saídas.

De acordo com apuração do CORREIO, seis jogadores devem deixar a Toca do Leão em breve. A ideia do clube é achar outros times para esses atletas. Uma saída já está confirmada: o zagueiro Alisson Cassiano acertou a rescisão em comum acordo e se despediu dos companheiros de equipe na manhã desta sexta-feira (25). O destino é o Vila Nova.

Em contrapartida, seis chegadas são esperadas. Quatro já estão confirmadas: o volante Gustavo Blanco e o lateral-esquerdo Guilherme Lazaroni, que já assinaram com o Vitória, além de Dionísio e Miller, destaques do Atlético de Alagoinhas, que já firmaram pré-contrato. Um zagueiro está na mira.

Com as chegadas de Blanco e Dionísio, é possível que uma das saídas seja do volante Pablo. O jogador de 25 anos fez apenas duas partidas com a camisa rubro-negra, e não entra em campo desde o empate no clássico contra o Bahia, pelo Baianão, no dia 2 de fevereiro.

Outro que pode sair é Salomão. Além do recém-contratado Lazaroni, ele é o único lateral-esquerdo à disposição da equipe, mas ficou no banco no duelo contra o Glória, pela Copa do Brasil. Para o jogo, Geninho optou por escalar o lateral-direito Iury improvisado na esquerda. Vale lembrar que Vicente rompeu o ligamento do joelho, passará por cirurgia e não irá se recuperar a tempo para a disputa da Série C do Brasileiro.

Alisson Cassiano

Alisson Cassiano foi anunciado pelo clube em dezembro e, ao todo, fez nove jogos e um gol com a camisa do Vitória. Aos 27 anos, ele é natural de São Paulo e, no ano passado, foi titular ao longo da campanha de acesso do ABC da Série D para a Série C, participando de 20 partidas.

"O Vitória aceitou o pedido de rescisão de contrato feito pelo zagueiro Alisson Cassiano. O atleta se despediu dos companheiros nesta sexta-feira e vai disputar a Série B pelo Vila Nova (GO)", informou o rubro-negro, em seu site oficial.

Companheiro de setor, Ewerton Páscoa comentou a saída de Alisson Cassiano nesta sexta-feira (25), em entrevista coletiva.

"Fico muito feliz pelo Alisson. Nos ajudava muito, tem uma presença forte dentro do vestiário. Como atleta, a gente sempre deseja que ele tenha o melhor na carreira. Se, para ele, foi melhor essa oportunidade de ir para o Vila Nova, fico feliz por ele. Deve ter ido com um contrato melhor. Tem família para cuidar. Que Deus possa abençoar ele nessa caminhada", afirmou.