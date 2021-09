Vitória prorroga contrato de Soares até o fim da Série B

Utilizado em 20 dos 22 jogos disputados pelo Vitória na Série B do Brasileiro, o meia Soares vai vestir a camisa vermelha e preta pelo menos até o final da competição. O vínculo do jogador com o rubro-negro se encerraria em 15 de setembro, mas foi renovado até o final do torneio nacional. A prorrogação foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na quarta-feira (8).

O meia de 23 anos foi emprestado ao Vitória pelo Atlético-CE em setembro do ano passado e demorou a ter oportunidades consecutivas. Em 2020, ele foi relacionado para 20 jogos, mas só esteve dentro das quatro linhas uma vez.

Já na atual temporada, ele disputou 33 jogos, 11 deles como titular. Com seis gols, ele é o vice-artilheiro do Vitória no ano, ao lado de David. Na Série B, ninguém do time balançou mais a rede que ele: três tentos.

Na última rodada, quando o Vitória venceu o Operário por 1x0, em Ponta Grossa, no Paraná, Soares começou entre os reservas e foi utlizado no decorrer do segundo tempo.