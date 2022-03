Vitória quita dívida com Bou e deve ser liberado para registrar Tréllez

O Vitória vai poder voltar a registrar jogadores. O clube recebeu o dinheiro da venda Samuel para o Oita Trinita, do Japão, e quitou a dívida que tinha com o atacante Walter Bou. Assim, a expectativa é que seja liberado em breve pela Fifa e possa voltar a inscrever reforços nas competições, como Santiago Tréllez.

A informação foi divulgada inicialmente pelo site Bahia Notícias, e confirmada pelo CORREIO. O acerto do Vitória com o Oita Trinita era de 500 mil dólares (cerca de R$ 2,8 milhões) por 51% dos direitos de Samuel. Logo após receber o valor, o Leão quitou a dívida com Walter Bou, que girava na casa de R$ 1 milhão.

O rubro-negro está impedido de registrar jogadores desde janeiro, em função de uma punição imposta pela Fifa por causa das dívidas com o atacante argentino. Ele chegou à Toca do Leão em 2018, por empréstimo junto ao Boca Juniors, durante a gestão de Ricardo David. Bou disputou apenas oito partidas, e não marcou gol.

Com o pagamento, o transfer ban deve cair, e novos reforços poderão ser inscritos na Série C e na Copa do Brasil. Já o Campeonato Baiano teve janela de transferências fechada na noite de terça-feira (1º).

Por enquanto o único jogador que aguarda a regularização é o centroavante Santiago Tréllez. Ele vem treinando na Toca do Leão há duas semanas, em recondicionamento físico.

No mês passado, o presidente interino do Vitória, Fábio Mota, anunciou que mais reforços devem ser anunciados para a disputa da Série C. A ideia da diretoria é oferecer mais opções ao técnico Dado Cavalcanti em todos os setores ao longo do torneio nacional. Devem chegar um goleiro, um lateral, um zagueiro, um meio-campista e um ponta.