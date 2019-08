Vitória reage no segundo tempo e arranca empate contra o Coritiba

A recuperação do Vitória na Série B do Brasileirão sofreu uma freada. Se for considerado o desenrolar do jogo e que o Coritiba é o vice-líder e melhor mandante da competição, o empate por 1x1 na noite desta terça-feira (27), no estádio Couto Pereira, é até para ser comemorado. Em uma partida de domínio do time paranaense, o gol salvador de Lucas Cândido, no segundo tempo, impediu uma derrota que pareceu certa durante a maior parte dos 90 minutos. No entanto, a tabela do campeonato é cruel. O Leão continua em 16º lugar e corre risco de terminar o primeiro turno na zona de rebaixamento.

O resultado deixou o rubro-negro com 20 pontos. Para não virar o turno no Z4, o Vitória precisa de uma derrota do São Bento, que receberá o América-MG nessa quarta-feira (28). O time paulista tem 19 pontos e ultrapassa o Leão em caso de empate porque leva vantagem no saldo de gols (-4 a -9).

O próximo compromisso do Leão será na sexta-feira (30), quando enfrentará o Botafogo-SP, às 21h30, no Barradão, na abertura do returno.

1º tempo de pressão do Coritiba

O Coritiba precisou de apenas cinco minutos para criar a primeira grande chance, quando Wellissol deixou Capa para trás, cruzou na área, Rodrigão escorou e Juan Alano soltou a bomba. A bola bateu na trave e sobrou para Rafinha finalizar, mas Van apareceu e salvou o Leão.

O lado esquerdo era o calcanhar de Aquiles do Vitória. Em nova jogada de Wellissol, Van cortou errado e William Matheus chutou na defesa. A bola ainda sobrou com Rafinha, que perdeu chance incrível.

Do outro lado, o Leão tinha muita dificuldade para criar as jogadas. O primeiro lance de perigo do rubro-negro só ocorreu devido a uma saída errada da defesa do Coritiba. Chiquinho recuperou a bola, tentou chute cruzado e mandou longe.

Isolados, Anselmo Ramon e Jordy Caicedo pouco participavam do jogo. Quando a bola chegou, o camisa 9 soltou uma bomba e viu Muralha fazer a defesa parcial. No rebote, Caicedo mandou para fora.

Enquanto isso, o Coritiba seguia pressionando. O Coxa chegou a balançar as redes aos 25 minutos, mas o auxiliar flagrou o impedimento de William Matheus e anulou o tento. Minutos depois o Leão não teve a mesma sorte.

Aos 39 minutos, Juan Alano cobrou falta na área, Everton Sena cortou de cabeça, mas tirou de Martín Rodríguez e acabou mandando contra o próprio gol, abrindo o placar para o Coritiba.

O segundo do Coxa quase saiu quatro minutos depois. Matheus Sales experimentou de fora da área e acertou o travessão. Logo depois do lance, Amadeu precisou fazer a primeira mudança. Martín Rodríguez sofreu um corte no joelho e saiu para a entrada de Ronaldo.

Em sua primeira aparição na partida, Ronaldo defendeu o chute após boa jogada de Wellissol e salvou o rubro-negro de ir para o intervalo com um prejuízo maior.

2º tempo de reação do Vitória

O Leão voltou para o segundo tempo tentando sair mais para o jogo, mas foi o Coritiba que continuou criando as melhores chances inicialmente. Logo nos primeiros minutos, Ronaldo precisou aparecer bem nos chutes de Giovanni e Matheus Sales.

Com pouco domínio da partida, o Vitória não conseguia ser eficiente nas vezes em que chegava ao ataque. Para tentar mudar o panorama, Carlos Amadeu colocou Felipe Garcia na vaga de Wesley. No entanto, foi Lucas Cândido que apareceu como o salvador rubro-negro.

O volante arriscou chute forte de fora da área aos 20 minutos. A bola desviou em Matheus Sales e morreu no fundo do gol de Muralha, decretando o empate rubro-negro.

Após o gol, o Coritiba continuou pressionando. O chute de Nathan passou por Ronaldo, mas não pela trave. Aos 39 minutos, o ataque do time da casa fez uma blitz na defesa do Vitória, mas o Leão conseguiu se segurar.

Mesmo com o Coxa em cima, o rubro-negro conseguiu suportar a pressão até os últimos minutos e garantiu pelo menos o empate fora de casa.