Vitória recebe Avaí em jogo fundamental para se manter fora do Z4

Vencer é uma questão de sobrevivência. Para se garantir fora da zona de rebaixamento ao final da 15ª rodada da Série B sem depender de nenhum outro resultado, o Vitória precisa fazer o dever de casa e derrotar o Avaí neste sábado (31), às 16h30, no Barradão. O Leão iniciou a rodada em 15º lugar, mas entrou no Z4 após o empate em 2x2 entre Cruzeiro e Londrina, na noite de sexta-feira. Os dois times pularam à frente, agora com 13 pontos, e derrubaram o rubro-negro provisoriamente para 17º.

O Vitória soma 12 pontos e encara a equipe catarinense após perder por 3x0 para o Grêmio, também no Barradão, terça-feira, na primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil. “A gente precisa encontrar o caminho da vitória novamente. Precisamos urgentemente achar uma solução para vencer”, frisou o zagueiro e capitão Marcelo Alves.

No jogo de volta da Copa do Brasil, próxima terça, em Porto Alegre, o Leão precisa bater o tricolor gaúcho por pelo menos três gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Marcelo Alves garante que o elenco não está preocupado com esse resultado no momento. “Viramos a chave para o Brasileiro, onde a gente precisa se recuperar dos resultados ruins que estamos tendo. A gente tem que virar a chave. Não dá para pensar em Grêmio agora. Tem que esquecer o jogo que já passou. Precisamos urgentemente recuperar no Brasileiro. Estamos com foco total no jogo”, comentou.

Na última vez em que jogou em casa, o Vitória venceu a Ponte Preta por 1x0. Na rodada mais recente, no entanto, perdeu para o CSA, por 2x1, no estádio Rei Pelé, em Maceió. Foi a sexta derrota na Série B em 14 rodadas. Antes, o rubro-negro havia perdido para Náutico, Coritiba, Londrina, Botafogo e Brasil de Pelotas. “Acho que já deixamos passar muita oportunidade. A gente precisa estar bem concentrado para fazer um bom jogo”, afirmou o zagueiro.

O técnico Ramon Menezes segue sem contar com o goleiro Ronaldo, o lateral direito Raul Prata, os zagueiros Wallace e Thalisson Kelven, os volantes Fernando Neto e Guilherme Rend, além dos atacantes Vico, Wesley e Dinei. Eles estão lesionados ou em fase de transição após contusão. Desses, Dinei está fora do resto da temporada.

Uma possível formação tem: Lucas Arcanjo, Cedric, Marcelo Alves, Mateus Moraes e Pedrinho; João Pedro, Pablo Siles e Eduardo; Guilherme Santos, Samuel e David.

Do outro lado, o adversário vive ótimo momento. O Avaí, que começou a rodada na terceira colocação, está há nove jogos sem perder, com seis vitórias e três empates. A última derrota do time treinado por Claudinei Oliveira foi no dia 22 de junho, 3x0 para o Goiás, fora de casa.

No Barradão, a equipe catarinense não terá o lateral esquerdo João Lucas, liberado em função do nascimento do filho, nem o atacante Renato, suspenso.