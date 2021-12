Vitória recebe CRB pela semifinal da Copa do Nordeste Sub-20

O time sub-20 do Vitória terá uma partida importante neste fim de semana. No sábado (11), às 15h, a equipe decidirá a vaga para a Copa do Nordeste da categoria, contra o CRB. O duelo da semi acontecerá em jogo único, e será disputado no Barradão.

O rubro-negro encerrou a fase de grupos como líder do Grupo C, com 13 pontos. Foram quatro vitórias, um empate e uma derrota, com 10 gols marcados e três sofridos.

De acordo com o regulamento da competição, não há vantagem de empate. Assim, caso a partida termine com um resultado igualado, a classificação será definida nas cobranças de pênaltis.

Pela outra semifinal, o Floresta recebe o Fortaleza no Estádio Domingão, na cidade de Horizonte, no Ceará, domingo (12), às 15h.

Confira a programação das semifinais

Sábado – 11/12

Vitória x CRB/AL

Local: Barradão, Salvador/BA

Horário: 15h

Domingo – 12/11

Floresta/CE x Fluminense/PI

Local: Domingão, em Horizonte/CE

Horário: 15h