Vitória recebe o Cruzeiro no Barradão e tem chance de sair da zona

A chama da esperança está acesa e vibrante. Há 20 rodadas seguidas na zona de rebaixamento, o Vitória tem a chance de enfim respirar na Série B do Brasileiro. A três rodadas do fim da competição, o rubro-negro pode deixar o Z4, e para isso, vencer o Cruzeiro neste domingo (14), às 19h, no Barradão, é condição indiscutível, embora não a única. Como neste momento não depende apenas das próprias forças, o Leão terá que contar com tropeços de dois rivais.

O Vitória inicia a rodada como 18º colocado, com 37 pontos, um a menos do que Brusque e Londrina, que ocupam a 16ª e 17ª posições, respectivamente. Um empate com o Cruzeiro não adianta porque as equipes catarinense e paranaense levam a melhor no número de vitórias, primeiro critério de desempate. Enquanto o Leão venceu sete vezes no torneio, o Brusque ganhou 11 e o Londrina, nove.

Portanto, o Vitória precisa fazer o dever de casa e torcer para que os dois times do Sul percam ou empatem seus jogos, que serão disputados na segunda-feira, ambos às 16h. O Londrina recebe a Ponte Preta, no estádio do Café, e o Brusque enfrenta o CRB, no Augusto Bauer.

Enquanto para o Vitória o jogo vale muito, o Cruzeiro já não tem pretensões no campeonato. A equipe mineira não corre risco de rebaixamento nem tem chance de acesso. A Raposa vai cumprir tabela nas últimas três rodadas da Série B, mas ao olhar o desempenho recente do time comandado por Vanderlei Luxemburgo, não dá pra esperar facilidade. O Cruzeiro vem de dois triunfos, que inclusive ajudaram o Vitória: contra Londrina (1x0) e Brusque (2x0).

O rubro-negro também chega embalado após bater o Vasco por 3x0, em São Januário, no Rio de Janeiro. Agora, quer apresentar bom futebol outra vez e diante de sua torcida. Os jogadores ganharam um impulso extra na sexta-feira, quando a diretoria efetuou o pagamento dos direitos de imagem dos jogadores referentes ao mês de outubro. Os salários registrados em CLT foram pagos na semana passada. Com isso, as obrigações financeiras com o elenco estão quitadas.

Outra novidade é que o clube encaminhou a compra dos direitos econômicos do volante João Pedro, que se firmou na equipe titular no segundo turno da Série B. O Vitória vai exercer o direito de compra do jogador de 22 anos, que está emprestado pela Portuguesa Santista até o final da temporada.

João Pedro está confirmado diante do Cruzeiro, mas o setor de meio-campo terá mudança. O volante Fernando Neto em campo levou o terceiro cartão amarelo contra o Vasco e está fora do confronto. A vaga deve ficar com Bruno Oliveira, que era titular antes de cumprir suspensão na rodada passada. O técnico Wagner Lopes ainda não contará com o atacante Hitalo. O prata da casa, autor do gol de empate em 1x1 com o Avaí há duas rodadas, se recupera de lesão no joelho esquerdo.

Assim, o Vitória deve ir a campo contra o Cruzeiro com Lucas Arcanjo, Raul Prata, Wallace, Thalisson Kelven e Roberto; João Pedro, Eduardo e Bruno Oliveira; Fabinho, David e Marcinho.