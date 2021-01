Vitória recebe o Operário-PR com missão de se distanciar do Z4

Em seu primeiro jogo do ano, o Vitória reencontra o Operário-PR, pela 32ª rodada da Série B, em um novo momento chave. No primeiro turno, os times duelaram no Paraná valendo ao menos uma noite para o Leão no G4. Precisava ganhar para que isso acontecesse - mas não deu e os times empataram em 1x1. Agora, voltam a medir forças, mas em uma situação bem diferente.

O Leão entrou em 2021 com 36 pontos, na 15ª colocação. É um ponto apenas a mais que o Náutico, o primeiro da zona de rebaixamento. A distância do Z4 é tão próxima que o rubro-negro tem 36,5% de chance de queda para a Série C, segundo os cálculos do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais. Assim, vencer o Fantasma da Vila é importante para ver a probabilidade diminuir.

Do lado do Vitória, há algumas notícias boas, a começar pelo fator casa. Dessa vez, o duelo é no Barradão, neste domingo(3), às 18h15. O Leão tem aproveitamento melhor como mandante que o Fantasma como visitante. O anfitrião tem 52,1% de rendimento em Salvador, com 25 pontos conquistados em 16 jogos (sete triunfos, quatro empates e cinco derrotas).

Já o alvinegro tem 31,1% fora, com 14 pontos em 15 partidas (três triunfos, cinco empates e sete derrotas). A última vez que ganhou longe do Paraná foi pela 20ª rodada, com o 1x0 sobre o Figueirense. Desde então, perdeu três vezes e empatou uma como visitante.

Outra vantagem para o rubro-negro é que, diante do Operário, está invicto. Foram apenas três encontros entre os dois times, com um empate e um triunfo para o Vitória na segundona de 2019, além do 1x1 no ano passado.

No comando técnico do Leão, estará Rodrigo Chagas, fazendo sua estreia após ser efetivado. Como interino, teve aproveitamento melhor que os outros quatro treinadores do time em 2020: 58,3% em quatro partidas, contra 50,6% de Geninho (25 jogos), 36,8% de Bruno Pivetti (19 jogos), 29,6% de Eduardo Barroca (nove jogos) e 25% de Mazola Júnior (quatro jogos).

Outro lado

Assim como o Vitória, o Operário também tem como missão definir a permanência na segunda divisão. Com 41 pontos, está em 12º e busca alcançar os 45, número historicamente “mágico” para não cair. Atualmente, a chance para que isso aconteça é pequena - apenas 1,5%.

Na escalação, o técnico Matheus Costa não terá o lateral esquerdo Fabiano, por causa do contrato de empréstimo com o Vitória. O zagueiro Fábio Alemão deve ser improvisado na posição. O time tem outras caras conhecidas do torcedor do Vitória: o goleiro Martín Rodríguez, o zagueiro Reniê e o meia Pedro Ken.