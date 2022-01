Vitória recebe proposta e David pode deixar a Toca do Leão

Um dos jogadores de maior destaque do Vitória na temporada passada pode deixar a Toca do Leão sem nem mesmo vestir a camisa vermelha e preta este ano. Na mira de um clube do futebol europeu, David tem chance de fazer as malas em breve. O atacante recebeu uma proposta do Metalist, da Ucrânia. A informação foi divulgada inicialmente pelo site Galático Online e confirmada pelo CORREIO.

"Houve o interesse e levamos para o Vitória. Tem uma proposta na mesa do presidente e a gente está discutindo alguns detalhes. Existe a proposta, mas não tem nada sacramentado", afirmou o empresário do jogador, Daniel Casagrande, ao CORREIO. A proposta é por 100% dos direitos econômicos do atleta.

David foi um dos sete jogadores do Vitória que contraíram covid-19 durante a pré-temporada e, por isso, não esteve em campo no empate em 1x1 com a Juazeirense, domingo (16), no Barradão, na estreia do Campeonato Baiano. Ele era, inclusive, cotado para ser titular.

O atacante voltou a treinar na tarde de segunda-feira (17) e foi escalado pelo técnico Dado Cavalcanti para o jogo-treino que foi disputado contra o Camaçari, no centro de treinamento rubro-negro. David marcou um dos gols do triunfo por 3x0 do Leão.

No entanto, se a negociação for concluída com sucesso ainda essa semana, ele não enfrentará o Bahia de Feira, domingo (23), às 16h, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana, pela segunda rodada do Baianão.

"Ele teve a covid-19, por isso não jogou no final de semana, mas já voltou a treinar normalmente. Só não joga se tiver algo definido 48h antes", afirmou o empresário Daniel Casagrande, sem determinar prazo para a conclusão da negociação.

David tem contrato com o Vitória até dezembro de 2024. Revelado nas categorias de base rubro-negra, o atacante foi promovido ao elenco principal no ano passado, quando o time era treinado por Rodrigo Chagas. A primeira partida dele como jogador profissional foi em 17 de fevereiro, na estreia do Baianão 2021. Na ocasião, ele marcou um dos gols do Leão no empate em 3x3 com o Unirb.

No total, David disputou 59 jogos com a camisa do Vitória, entre estadual, Copa do Nordeste e do Brasil, além de Série B do Brasileiro. Ele marcou 11 gols. Veloz e habilidoso, o jogador iniciou a temporada passada como atacante de beirada, mas atuou como centroavante com o técnico Wagner Lopes nos últimos jogos do ano.